В Польше снова протестуют фермеры: чего они требуют и что говорят об Украине

В Варшаве новая волна фермерских протестов. Накануне фермеры начали сидячую забастовку в сейме. Требовали встречи с премьером Туском. А сегодня - многотысячный протест на улицах столицы Польши.

Об этом говорится в сюжете корреспондента "Радио Свобода" Натальи Волосацкой для ТСН.

"Долой "Зеленый курс" - это главный лозунг протеста. Фермеры заявляют, что определенные европейские экологические и климатические нормы это - уничтожение сельского хозяйства Польши. Кроме того говорят, что последствия "Зеленого курса" почувствует каждая польская семья, например, из-за подорожания электроэнергии и тепла. А запрет автомобилей с двигателями внутреннего сгорания и большие налоги на топливо спровоцируют существенный рост цен", - говорится в материале.

Протесты фермеров

Кроме отказа от "Зеленого курса" фермеры требуют запретить импорт сельскохозяйственной продукции из Украины. Один из их аргументов, что якобы украинское зерно "плохого качества" и при въезде его не проверяют:

"Если бы оно проходило контроль и имело сертификаты, то мы бы не имели ничего против, но это, которое техническое, для нас? Мы что свиньи здесь в Польше?"

"Мы против Туска, прочь его из Польши он предатель, все делает для немцев, все чего только захотят, а не для нас".

Фермерский марш начался в центре города. От Замковой площади митингующие пошли к представительству Еврокомиссии, а затем к Сейму. По дороге гудели в барабаны и раздавали яблоки. Во время протеста фермеры собирают подписи под петицией о проведении референдума по "Зеленому курсу". Эти подписи они намерены передать маршалку Сейма.

"К фермерским протестам присоединились политики, в частности, в толпе мы видели представителей оппозиционной партии "Право и справедливость". Накануне они заявили, что участвуют в марше как граждане, а не политики", - говорится в материале.

Протест в Польше

Протестовать аграрии планируют до позднего вечера. Пока никаких существенных инцидентов во время фермерского протеста не было.

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Напомним, в марте 2024 года фермеры протестовали с антиукраинской символикой.

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