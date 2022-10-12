В Польше так много украинских школьников, что под них в разных городах открыли новые школы, говорится в ТСН.

700 тысяч украинских детей школьного возраста в настоящее время находятся в Польше. 160 тысяч учеников сели за парты польских школ, многие учатся дистанционно в украинских, но есть и те, кто получает знания оффлайн в украинских школах в соседней стране.

Эльвина приводит сына-первоклассника в торговый центр, но не на шоппинг, а в украинскую школу. "Мы хотели именно в украинской школе учиться, потому что планируем вернуться в Украину и вернуться в украинскую школу", — убеждает она.

В классе Дамира дети со всей Украины. Школьники с оккупированных и деоккупированных территорий имели преимущество при зачислении, говорит соучредитель школы. Через короткое время ей удалось открыть украинские школы в Варшаве, Кракове и Вроцлаве. Рассказывает, что было семь тысяч заявок, полутора тысяч детей удалось первого сентября посадить за парты. Однако найти школьное пространство было непросто. "Это был наибольший вызов. Либо помещения не были приспособлены для детей, либо нужно было очень долго получать разрешение от пожарной безопасности и санэпидемстанции", – рассказывает соучредительница украинской школы Виктория Гнап.

Сейчас украинская школа занимает одно крыло последнего этажа ТРЦ. Учащимся 6, 7 и 8 классов пока приходится учиться во вторую смену. Здесь нет спортзала и школьного двора для прогулок, зато есть украинские учителя и украинская школьная программа. На переменах в украинской школе звучит украинская музыка. Но учат детей и польскому языку, трижды в неделю.

Лиза из Мариуполя поступать планирует в польский вуз, но доучиться 11 класс хочет в украинской школе, а ее собственная – сгорела от российского снаряда. "Школа моя сгорела, там попал снаряд в крышу, полностью второй этаж разбит, первый более-менее цел, но документы были все там, документов сейчас возможности не забрать", — говорит девочка.

Для детей украинская школа в Польше бесплатна, она финансируется международными организациями и польским бизнесом. Лишь треть украинских детей, которые сейчас в Польше, ходят в местные школы, остальные учатся онлайн в украинских. Польша в отличие от многих европейских стран не обязывает учиться по своей программе. "От 24 февраля было понятно такое — наша задача не интегрировать любой ценой украинских детей, а заботиться о них на время их пребывания здесь, чтобы они могли вернуться в независимую и свободную Украину, потому что они будут нужны там. Без этих детей Украина не справится", — говорит министр образования и науки Польши Пшемислав Чарнек.

"Дети – это самая большая ценность и мы понимаем, что это будущее, если бы возможно пафосно это не звучало, но мне очень жаль наблюдать за теми детьми, которые 3 года назад пошли в школу и все эти 3 года учились онлайн. Поэтому мы просто даем инструментарий, благодаря которому они будут действительно хорошим следующим поколением, которое сделает так, чтобы Украина процветала", — убеждает Виктория Гнап.

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