В Польше украинка бежала 3 км за поездом с детьми: в полиции рассказали детали инцидента

Появились новые подробности об украинке, которая в Польше бежала 3 километра за поездом, где находились три ее ребенка.

Как сообщил в комментарии ТСН.ua представитель полиции города Скаржиска-Каменная Ярослав Гвуздзь, женщине — 36 лет, но ее действия для правоохранителей остались непонятными. На вопрос о том, вышла ли женщина выкурить сигарету или по другой причине, представитель полиции ответил: "Не установлено, почему женщина вышла из поезда в тот момент, когда ее дети находились в вагоне".

По его словам, в отсутствие женщины, ее дети находились под присмотром полицейских.

"Она добралась к ним другим поездом", – уточнил полицейский.

По данным польских СМИ, детям – 5, 7 и 10 лет соответственно. Семья ехала из Перемышля в Варшаву.

Напомним, по данным польских правоохранителей, женщина вышла на перрон и не успела попасть в поезд. После этого украинка побежала за поездом, преодолев путь около 3 км, пока на нее не обратила внимания местная полиция.

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