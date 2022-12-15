В Польше украинских медиков учат вывозить вертолетами раненых с поля боя: как это происходит

В Варшаве на авиационно спасательной базе началась подготовка первой группы медиков из Украины. Их будут обучать воздушной эвакуации гражданских и военных с поля боя и зоны боевых действий. В течение десяти дней врачи и фельдшеры будут овладевать данными по оказанию помощи в воздухе. Такие тренинги организовали по инициативе двух первых леди – Украины и Польши.

Об этом идет речь в сюжете ТСН.



Десять украинских врачей и фельдшеров приехали в Польшу приобретать новый опыт. Евгений из Черкасс каретой скорой вывозил с прифронтовых и деоккупированных территорий и гражданских и военных. Говорит при необходимости после обучения пересядет на вертолет.

"Занимаемся эвакуацией пациентов с прифронтовых участков — Херсонская область, Харьковское направление, учимся, осваиваем новые знания. Прежде всего это — профессиональный рост, хочется узнать что-то новое, чтобы помочь людям, пациентам, пострадавшим", — говорит врач медицины неотложных состояний из Черкасс Евгений Тищенко.

Отметим, что аэромедицинская эвакуация в Украине заработала в 2021 году в двух пилотных регионах — Киеве и Львове. Но из-за войны полеты совершают редко, каждый раз - это тайная спецоперация, например: эвакуация раненых после масштабного теракта в Виннице в середине июля.

Украинские врачи "экстренки" будут учиться в Польше 10 дней. Сначала теория, тактическая медицина. А затем реальное дежурство на базах авиационно-спасательной службы. Вместе с польскими коллегами будут вылетать на вызовы.

Эти тренинги это первый этап, говорят в Минздраве Украины. Уже скоро полсотни наших врачей будут учиться работать в воздухе.

"Сейчас во время войны есть особенная потребность в такой срочной транспортировке пациентов, которые имеют реально большие риски для жизни и такие команды нам нужны в каждом центре экстренной медицинской помощи, тем более что мы направляемся в Евросоюз", — говорит заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак.

"Мы хотим поддержать Украину на пути к внедрению европейских стандартов службы медицинской эвакуации. Это процесс, который длится много лет. Польша уже 10 лет его реализует, потому что это систематическая закупка вертолетов, обучение. Аэромедицинская эвакуация это образец оказания медицинской помощи и Украина интегрируясь с ЕС также внедряет эти стандарты", – говорит министр здравоохранения Польши Адам Недзельский.

За 10 месяцев полномасштабного вторжения польские медики помогли транспортировать в том числе и авиацией две тысячи взрослых и полторы тысячи онкобольных детей в больницы Польши и других европейских стран. И этот процесс продолжается.

Напомним, в Польше запустили курс украинского языка для украинцев, которые говорят по-русски и хотят перейти на родной язык.

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