В Польше умерла 26-летняя украинка: тело держат в морге и не отдают родным без денег

В Польше от рака скончалась 26-летняя украинка Марина Остапчук. Вместе с многодетной сестрой она выехала за границу, убегая от полномасштабной войны. Тело умершей держат в морге и не отдают для погребения родным без денег. Сумма, по словам сестры, не подъемная для семьи.

Ольга Остапчук рассказала ТСН.ua, что вместе с сестрой переехала в Польшу после полномасштабного вторжения России. Она помогала ухаживать за пятерьмя детьми. Родители Ольги и Марины скончались, когда они были детьми. Их воспитывала бабушка, которой тоже нет.

“Мне одной тяжело. Я работала, а она смотрела за детьми. Через полгода заметила, что она резко стала худеть и болел живот. Мы обратились в больницу. Ей поставили страшный диагноз — рак матки. Болезнь начала очень прогрессировать", — рассказала Ольга.

Женщина говорит, не понимала, что делать, когда сестра внезапно умерла за границей. Тогда нашла в интернете компанию, предоставляющую международные ритуальные услуги и услуги по перевозке умерших. Доставить тело в Украину стоило 1900 евро (84,5 тысячи гривен).

По словам Ольги, сумма неподъемная для семьи, впрочем, в компании пообещали помочь собрать средства и открыть сбор. В результате опубликовали номер счета на их странице в Фейсбуке:

"Друзья, обращаемся к Вам с просьбой. К сожалению, у девушки нет родителей, только бабушка и сестра, которые проживают в селе Житомирской области, и ждут тело девушки. Возможно, кто-нибудь захочет помочь с репатриацией. Спасибо”.

Собрать таким образом удалось всего 20 злотых (200 гривен).

Марина умерла 31 июля, однако сестра до сих пор не может забрать ее тело. Согласно договору, его не отдают, пока женщина не оплатит услуги за перевозку. Она открыла сбор и просит неравнодушных о помощи. Собрать осталось 25 тысяч гривен.

Номер карты для помощи: 5167 8032 6951 1429

Что делать, если родной умер за границей

Многие украинцы уехали из страны, убегая от полномасштабной войны. Когда происходит смерть за границей, родные и близкие умершего часто не знают, что делать дальше — процесс перевозки тела не простой.

Как поступить, если ваш родной умер за границей и куда обращаться, если вы не можете покрыть расходы за свой счет, в комментарии сайту ТСН.ua рассказала адвокат Марина Бекало.

Кто может перевезти тело в Украину и сколько это стоит

Согласно действующему законодательству ответственность за репатриацию тела и захоронение умершего возлагается на исполнителя волеизъявления умершего или близких родственников умершего. В частности, мужа, жены, родителей, детей, сестру, брата, дедушку или бабушку, внуков, правнуков или других лиц, которые обязались похоронить умершего.

По словам адвоката, перед отъездом за границу следует приобрести страховку для возмещения расходов, связанных с возможными чрезвычайными обстоятельствами за пределами Украины, в том числе на случай смерти. Временное пребывание или постоянное проживание в странах, включая ЕС, предусматривает обязательное страхование.

“Итак, в таких случаях родственникам умершего следует обратиться в страховую компанию и поинтересоваться, покрывает ли страховая расходы на репатриацию тела в случае смерти застрахованного лица. Если нет страховки или страховой суммы не хватает на покрытие всех расходов, то родственники умершего самостоятельно обеспечивают репатриацию тела в Украине для захоронения”, — рассказала Марина Бекало.

Перевозка тела из стран Европы в Украину в международных ритуальных фирмах стоит в пределах 1300-3000 евро (58-134 тысячи гривен).

Возможна ли оплата за счет государства

В случае смерти гражданина Украины на территории иностранного государства репатриация тела может быть осуществлена при содействии консульского учреждения или дипломатического представительства Украины за рубежом.

Согласно Постановлению Кабинета министров Украины от 11 июля 2012 г. № 651, если у родных нет соответствующих средств на репатриацию тела, зарубежные дипломатические учреждения и Министерства иностранных дел могут рассмотреть возможность возмещения расходов соответствующих услуг служб за счет государственных средств.

Какие документы нужны, если вы не можете покрыть расходы самостоятельно

Для этого родственники должны обратиться в дипломатическое учреждение с письменным заявлением и документально подтвердить несостоятельность покрытия таких расходов за свой счет.

В частности, справками о доходах ближайших родственников умершего — жены, мужа, родителей, совершеннолетних детей, родных братьев, сестер, документов о составе семьи умершего, а также документов, подтверждающих родственную связь родственников с умершим лицом.

“Решение о выделении государственных средств на оплату стоимости репатриации тела в Украине принимает руководитель дипломатического учреждения по согласованию с Министерством иностранных дел. Оплата стоимости таких услуг осуществляется после определения наиболее экономного варианта путем сравнения цен на такие услуги, которые сложились на рынке государства местонахождение зарубежного дипломатического учреждения”, — рассказала адвокат.

Напомним, Польша предупредила о временных осложнениях движения через границу с Украиной: в чем причина.

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