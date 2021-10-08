В Польше в семьи из Украины преждевременно родился четверо сыновей: почему отца детей могут депортировать

В Польше в семьи из Украины преждевременно родился четверо сыновей: почему отца детей могут депортировать

Ежегодно только в Вроцлаве разрешение на проживание и работу просят шестьдесят тысяч украинский.

Четверо маленьких братьев могут разлучить с отцом. Речь идет о семье украинцев, в которых в Польше родилась четверня. Дети появились на свет преждевременно и до сих пор находятся в инкубаторах. Между тем их папу могут депортировать из-за проблем с документами на работу.

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Об этом 8 октября говорится в сюжете ТСН.19:30.

Они не могут насмотреться на 4 своих сыновей. Три близнецы однояйцевые, и один отдельный. Адам, Алан, Кай — это близнецы, и Ной. Признаются, хоть о большой семье и мечтали, но понятия не имели, что произойдет это в один миг.



"Это был шок, потому что генетически ни у меня, ни у мужа в семье не было ни двойняшек, ни тройняшек, а тем более — четырех", — говорит многодетная мама Марина Кучер.

"Большая семья — это большая радость, когда я узнал, что я за один раз буду многодетным отцом, я был в небольшом шоке", — говорит многодетный отец Алексей Кучер.

Пара перебралась в Польшу шесть лет назад. Поселились во Вроцлаве, здесь и поженились. Марина — мастер маникюра, Алексей — работал на фирме. За 4 года после переезда открыл агентство по трудоустройству и должен был переоформить разрешение на работу. Но дело затянулось.

"У меня были документы на пребывание, я подал документы на разрешение на работу, я его жду, уже около двух лет, до сих пор не получил", — говорит многодетный отец Алексей Кучер.

Новости мира: в Польше четверню братьев могут разлучить с отцом

Но свернуть бизнес не мог, ведь он с Мариной и ее сыном от первого брака снимают квартиру. Поэтому заработка только жены на жизнь не хватало. А потом она забеременела. Перед самым рождением четверные в агентство пришли пограничники.

"Проверяли всех моих работников, меня и моего партнера. Мне выдали депортацию за то, что у меня не было такого вида документа", — говорит многодетный отец Алексей Кучер.

А через несколько недель у Марины начались преждевременные роды. Дети родились на 8 месяце, поэтому их оставили в инкубаторах, а маму выписали домой. Правда, позволили ежедневно посещать малышей.

"Я между этими боксами разрываюсь, каждый хочу хотя бы мизинчиком прислониться. Мамино сердце очень болит", — говорит многодетная мама Марина Кучер.

Больше всего теперь переживает, чтобы семью не развели.

"Мой муж — наибольшая поддержка и помощь и мне реально очень страшно остаться с детьми без поддержки", — говорит многодетная мама Марина Кучер.

На ситуацию семьи уже обратила внимание местная власть. Уполномоченное мэра Вроцлава по делам мигрантов просит воеводу вмешаться в дело.

"Я поздравляю родителей и желаю им выносливости и силы. Надеюсь, мы сможем помочь отцу избежать угрозы депортации", — говорит Уполномоченный мэра Вроцлава по делам мигрантов Ольга Хребор.

"Я подал документы в воеводства, чтобы Алексей мог остаться в Польше на гуманитарных правах, такая возможность предоставляется с учетом семейного положения", — говорит адвокат Артур Желинский.

Ежегодно только в Вроцлаве разрешение на проживание и работу просят шестьдесят тысяч украинцев. Из-за такой нагрузки, дела, которые должны решиться за несколько месяцев, растягиваются на годы. Чтобы помочь семье ТСН обратилась с запросом в Министерство иностранных дел, но ответа пока не получила. Единственное, что утешает Алексея — из-за пандемии требование покинуть страну в течение 30 дней не действует. Поэтому он может оставаться с семьей по крайней мере до конца карантина.

Напомним, что в Кропивницкому родилась четверня — девочки. Сестры похожи друг на друга как две капли воды. Однако родители их хорошо различают. Говорят, у каждого свой характер и даже голос.

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