ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Эксклюзив ТСН
Количество просмотров
95
Время на прочтение
2 мин

В Польше вспыхнул лесной пожар: во время тушения разбился вертолет, международная трасса перекрыта

В Польше масштабный лесной пожар привел к авиакатастрофе: во время тушения разбился вертолет, пилот погиб. Площадь возгорания превышает 100 гектаров.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Комментарии
В Польше горит лес

В Польше горит лес / © ТСН

На юго-востоке Польши уже несколько дней подряд не утихает масштабный лесной пожар. Сильный ветер и засушливая погода способствуют стремительному распространению огня, который уже охватил около 100 гектаров лесных массивов. Во время спасательной операции произошла трагедия — разбился один из вертолетов, осуществлявших сбросы воды. Пилот погиб на месте.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Авиакатастрофа в зоне бедствия

Борьба со стихией, к которой привлечены около трех сотен пожарных, превратилась в трагедию. Один из вертолетов, который участвовал в укрощении пламени, потерпел крушение и разбился. Спасательные службы подтвердили гибель пилота. Сейчас эксперты выясняют причины авиакатастрофы, однако работа на месте возгорания не прекращается.

Сложная ситуация и перекрытые автодороги

Огонь продолжает распространяться из-за сильных порывов ветра. Ситуация настолько серьезная, что власти были вынуждены пойти на радикальные шаги:

  • Перекрыта местная трасса, которая пролегает вблизи эпицентра возгорания, из-за сильного задымления и угрозы переброски огня.

  • Граждан призывают строго избегать опасной зоны и не приближаться к лесным массивам на юго-востоке страны.

Около 300 пожарных продолжают бороться с огнем, пытаясь не допустить его распространения на населенные пункты. Прогнозы синоптиков пока неутешительны — сухая погода будет сохраняться, что значительно усложняет работу спасательных служб.

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: Режим тишины! Переговоры Рубио и Лаврова! Горит лес в Польше и Украине! | ТСН 8:00 6 мая

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
95
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie