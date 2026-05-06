В Польше вспыхнул лесной пожар: во время тушения разбился вертолет, международная трасса перекрыта
В Польше масштабный лесной пожар привел к авиакатастрофе: во время тушения разбился вертолет, пилот погиб. Площадь возгорания превышает 100 гектаров.
На юго-востоке Польши уже несколько дней подряд не утихает масштабный лесной пожар. Сильный ветер и засушливая погода способствуют стремительному распространению огня, который уже охватил около 100 гектаров лесных массивов. Во время спасательной операции произошла трагедия — разбился один из вертолетов, осуществлявших сбросы воды. Пилот погиб на месте.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Авиакатастрофа в зоне бедствия
Борьба со стихией, к которой привлечены около трех сотен пожарных, превратилась в трагедию. Один из вертолетов, который участвовал в укрощении пламени, потерпел крушение и разбился. Спасательные службы подтвердили гибель пилота. Сейчас эксперты выясняют причины авиакатастрофы, однако работа на месте возгорания не прекращается.
Сложная ситуация и перекрытые автодороги
Огонь продолжает распространяться из-за сильных порывов ветра. Ситуация настолько серьезная, что власти были вынуждены пойти на радикальные шаги:
Перекрыта местная трасса, которая пролегает вблизи эпицентра возгорания, из-за сильного задымления и угрозы переброски огня.
Граждан призывают строго избегать опасной зоны и не приближаться к лесным массивам на юго-востоке страны.
Около 300 пожарных продолжают бороться с огнем, пытаясь не допустить его распространения на населенные пункты. Прогнозы синоптиков пока неутешительны — сухая погода будет сохраняться, что значительно усложняет работу спасательных служб.
