В Польше вспыхнул лесной пожар: во время тушения разбился вертолет, международная трасса перекрыта

В Польше горит лес

На юго-востоке Польши уже несколько дней подряд не утихает масштабный лесной пожар. Сильный ветер и засушливая погода способствуют стремительному распространению огня, который уже охватил около 100 гектаров лесных массивов. Во время спасательной операции произошла трагедия — разбился один из вертолетов, осуществлявших сбросы воды. Пилот погиб на месте.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Авиакатастрофа в зоне бедствия

Борьба со стихией, к которой привлечены около трех сотен пожарных, превратилась в трагедию. Один из вертолетов, который участвовал в укрощении пламени, потерпел крушение и разбился. Спасательные службы подтвердили гибель пилота. Сейчас эксперты выясняют причины авиакатастрофы, однако работа на месте возгорания не прекращается.

Сложная ситуация и перекрытые автодороги

Огонь продолжает распространяться из-за сильных порывов ветра. Ситуация настолько серьезная, что власти были вынуждены пойти на радикальные шаги:

Перекрыта местная трасса , которая пролегает вблизи эпицентра возгорания, из-за сильного задымления и угрозы переброски огня.

Граждан призывают строго избегать опасной зоны и не приближаться к лесным массивам на юго-востоке страны.

Около 300 пожарных продолжают бороться с огнем, пытаясь не допустить его распространения на населенные пункты. Прогнозы синоптиков пока неутешительны — сухая погода будет сохраняться, что значительно усложняет работу спасательных служб.

