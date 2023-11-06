В Польше заблокировали движение на границе с Украиной: какая там ситуация и что будет с военными грузами

Движение на украинско-польской границе затруднено. Перевозчики страны-соседки объявили забастовку и перекрыли движение грузовиков на въезд в Украину сразу на трех пунктах пропуска – "Ягодин", "Рава-Руская" и "Краковец".

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Акцию планировали начать 3 ноября, но перенесли. Их ключевые требования: чтобы украинские водители для работы в ЕС снова начали получать разрешения. Это требование в Евросоюзе было отменено до июня 2024 года, чтобы поддержать украинскую экономику во время войны. И поэтому, мол, конкуренция стала чрезмерной.

Также они требуют доступ к нашей системе "Шлях" и отмены электронной очереди для своего транспорта на территории Украины. Правда, ранее забастовщики предупреждали — будут беспрепятственно пропускать гуманитарные и военные грузы, автобусы и частный транспорт.

"Проблематика может быть по оформлению на въезд в Украину грузовых транспортных средств, по легковым все без изменений, все работает в обычном режиме. На выезд из Украины никакой информации по блокировкам не происходит и не поступает", — сказал старший смены пункта пропуска " Краковец" Василий Рожко.

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Напомним, 6 ноября парализована работа пункта пропуска "Ягодин" Волынской таможни из-за акции польских перевозчиков.

По предварительной информации, с сегодняшнего дня польские протестующие будут пропускать на час по одному грузовому транспортному средству в обоих направлениях. Акция протеста продлится до 3 декабря 2023 года.

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