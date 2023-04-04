В Польше Зеленского может ожидать неприятный сюрприз: кто угрожает сорвать визит

Владимир Зеленский уезжает в Польшу. Туда украинский президент прибудет в среду. В настоящее время соседи принимают серьезные меры безопасности с участием разведки, чтобы избежать провокаций, говорится в ТСН.

Это визит без тайн – однодневная поездка Владимира Зеленского начнется с президентского дворца, где во внутреннем дворе состоится торжественная церемония поздравления. Вместе с Зеленским приедет и первая леди.

В Варшаве визит Зеленского называют символическим. Он приезжает официально и интересно то, что это анонсируется, потому что все предыдущие зарубежные визиты украинского президента держали до последнего в строгой тайне. Глава канцелярии президента Польши заверила, что все специальные службы должным образом подготовлены к организации такого визита. Все ведомства, в том числе разведка работают на самом высоком уровне преданности.

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Программа визита еще официально не обнародована, но точно известно, что будет встреча в формате лицом к лицу с Анджеем Дудой, с премьером Матеушем Моравецическим. Также будут переговоры по формату делегаций двух стран.

Перечень тем, которые планируют обсудить, широкий - вопрос безопасности, дальнейшей поддержки Украины, будут говорить о передаче следующих боевых единиц авиации. Будут говорить о восстановлении Украины, экономическом сотрудничестве, политических и исторических вопросах и вопросах сельского хозяйства, в частности, перевозке украинского зерна через Польшу. Это вопрос для польских фермеров очень болезненный. И именно они могут добавить ложку дегтя в визит Зеленского. Местные фермеры угрожают сорвать визит украинского президента. Они выступают против импорта украинского зерна в страну, демпингующую цены в ущерб фермерам.

После официальных встреч в президентском дворце Владимир Зеленский встретится с украинскими и поляками в Королевском замке.

Варшава станет пятой столицей, которую посетит украинский президент с самого начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Владимир Зеленский побывал в Вашингтоне, Лондоне, Париже и Брюсселе. Визит в Польшу несколько иной, потому что носит публичный характер — отмечают в канцелярии польского президента.

Польша самый близкий и преданный партнер Украины. Страна первой передала нам современные танки "Леопард 2". Также Польша стала первой страной, предоставившей боевую авиацию. Буквальная накануне руководитель офиса международной политики президента Польши Марцин Пшидач сообщил, что МИГ-29 уже в Украине, и это была передача первой части самолетов.

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