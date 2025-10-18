В Полтаве 51-летний охранник школы заставлял стать любовницей ученицу: ошеломляющие подробности

В одной из полтавских школ разоблачили охранника, который заставлял стать любовницей ученицу. / © ТСН

Реклама

В Украине произошел новый скандал с работником школы. В Полтаве разоблачили 51-летнего школьного охранника, который устраивал себе интимный досуг с 14-летней ученицей одного из учебных заведений города. Но, как уточняют в полиции, в этом случае речь не идет об изнасиловании.



Как сообщили в полиции Полтавской области, об интересе охранника к девочке-подростку сообщила директор учебного заведения — она известила об этом отца ученицы, а тот обратился с соответствующим заявлением в полицию.



По данным полтавских СМИ, сразу после того, как родители девушки узнали о приставаниях охранника, они пообщались с дочерью. По неофициальным данным, девушка-подросток якобы сообщила родителям, что целовалась с этим мужчиной и он провожал ее домой. Также, по данным полтавских СМИ, якобы был половой контакт охранника с этой ученицей в раздевалке учебного заведения.

Реклама

Источники ТСН.ua среди руководящего состава правоохранителей Полтавщины сообщили ошеломляющую информацию: «Этот охранник является женатым мужчиной, в его семье — пятеро детей. Четыре ребенка – его, один ребенок его жены от предыдущего брака».



Кроме того, по данным силовиков, мужчина раньше никогда не попадал в поле зрения стражей порядка и до этого случая был несудим. С 21 июля этого года он занимал временную должность школьного охранника, а после 1 сентября, когда начался учебный год — на постоянной основе занимал эту должность.



И полиция, и прокуратура Полтавской области сообщили, что в настоящее время открыто уголовное производство по статье «Совершение действий сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста» и назначены экспертизы.



Этот случай получил резонанс в соцсетях. Ряд комментаторов задали вопрос о том, почему правоохранители не квалифицировали этот случай как изнасилование ребенка.

Реклама

В свою очередь, силовики в комментарии для ТСН.ua ответили на это коротко: «Вероятно, что он, охранник, как говорится, задурил ребенку голову. В полицию обратился отец девушки после того, как узнал об этом случае».



Кроме того, по неофициальной информации, в телефоне ученицы обнаружили сообщение интимного характера от этого охранника.

Ранее сообщалось о том, что учительницу разоблачили на интиме с учеником.