В Полтаве хотят на 59% поднять тариф на отопление: подробности

Решение пытались протащить несмотря на то, что президент, премьер и мэры городов подписали меморандум о сохранении прошлогодних тарифов на тепло

Накануне старта отопительного сезона в Полтаве областные депутаты хотят ввести новые тарифы на тепло. Их стоимость может вырасти на 50%.

Об этом 6 октября говорится в сюжете ТСН.19:30.

Сегодня в ходе заседания постоянной комиссии облсовета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства представитель компании "Полтаватеплоэнерго" убеждал депутатов в острой необходимости повышения тарифов на тепло. Предприятие якобы убыточное и спасти его могут дополнительные деньги. И новые тарифы должны покрыть дефицит финансов.

Такое решение пытались протащить, несмотря на то, что всего несколько дней назад, президент, премьер и мэры городов подписали меморандум о сохранении прошлогодних тарифов на тепло. Но в Полтаве теплогенерирующая компания подчинена не городу, а области, поэтому там считают, что под меморандум президента не подпадают. Часть депутатов выступила категорически против повышения цен, поэтому вопрос пришлось отложить.

"Полтавский областной совет, в отличие от других вынес этот проект решения на рассмотрение депутатов. Этот проект решения говорит о том, что" Полтаватеплоэнерго "планирует увеличить тариф до 59%. Если такое увеличение бы произошло, то каждый житель платил бы в месяц на 2-2.5 тыс. грн больше, чем в прошлом сезоне", — говорит депутат Полтавского областного совета от партии" За будущее "Иван Москалик.

Новости Украины: в Полтаве хотят ввести новые тарифы на тепло

Напомним, представители правительства и местной власти договорились о тарифах на теплоснабжение до конца отопительного сезона.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку