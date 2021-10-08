В Полтавской области спасли пса-чемпиона, который остался один на дороге, когда хозяина после ДТП забрала скорая

Собака ждала возвращения хозяина на месте ДТП, потому что догнать скорую не смогла.
На Полтавщине полиция помогла вернуть домой собаку, которая вместе с владельцем попал в ДТП.
Об этом говорится в ТСН.12.00.
Пес породы Сибирский хаски по кличке "Джой" ехал вместе с 41-летним хозяином в микроавтобусе. Ночью вблизи города Лубны бус попал в аварию. Травмированного мужчину забрала скорая. А напуганный пес остался на дороге. Догнать скорою он не смог, поэтому не оставлял место ДТП и несколько часов ходил там в ожидании хозяина.
Копы, которые проводили следственные действия, решили забрать собаку с собой и начали искать родственников потерпевшего владельца. Вскоре нашли его знакомого, тот согласился приютить собаку, а затем и отвести домой.
Как выяснилось впоследствии, «Джой» — многократный призер конкурсов и соревнований. Сейчас он ждет выздоровления хозяина.
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