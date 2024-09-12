В Полтавской области жена священника трижды переехала жену умершего военного: подробности ужасного ДТП

На днях в соцсетях появилось видео ДТП, которое произошло в поселке Машевка. На записи можно увидеть, как белый автомобиль сбивает двух женщин, стоявших под деревом, вероятно, кого-то ожидая. Автомобиль трижды переехал женщин, поскольку водитель ехала то вперед, то назад. Одна из жертв аварии умерла, другая женщина находится в больнице в тяжелом состоянии. Водитель, частная предпринимательница, получила домашний арест на два месяца.

Как выяснил ТСН.ua, женщины, стоявшие под деревом – якобы сестры. Об этом сообщил информированный источник в Нацполиции.

"О женщине, которая была за рулем, предварительно известно, что она была трезвой и то, что она является, якобы женой местного священника. То есть матушкой. Не исключено, что она перепутала газ с тормозом. По предварительной информации, автомобиль был технически исправен", – рассказали нам правоохранители.

Подробности трагедии также сообщил ТСН.ua глава поселкового совета Сергей Сидоренко.

"Погибшая женщина стояла и ждала матушку, чтобы сделать покупки для похорон мужа. У нее недавно якобы застрелился муж, который был военным. Женщина стояла и ждала матушку, чтобы та приехала и открыла магазин. Не знаю, что она планировала купить – гроб или крест. Матушка была за рулем. Насколько я слышал, жену и мужа похоронили в один день" – рассказал голова села.

Напомним, в Киеве в Голосеевском районе водитель автомобиля врезался в коляску с 3-летним ребенком на пешеходном переходе. Отец с ребенком переходил дорогу на зеленый свет. У ребенка закрытая черепно-мозговая травма и подозрение на перелом носа.

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