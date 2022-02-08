В Днепре мать с ребенком гуляла по льду в полукилометре от берега

В Днепре мать с ребенком гуляла по льду в полукилометре от берега

Добраться до экстремалов было непросто.

Спасатели в Днепре отправились в рейд, чтобы еще раз напомнить рыболовам об опасности пребывания на льду при плюсовой температуре.

Об этом говорится в ТСН.Ранок 8 февраля.

Добраться да экстремалов было непросто, потому что лунки они насверлили в 500 метрах от берега. И ни у одного не было ни спасательного жилета, ни других средств защиты. Но больше спасателей удивили женщина с ребенком, которые прогуливались в полукилометре от берега.

Напомним, что в Херсонской области 42-летний охранник яхт-клуба спас из ледяной воды двоих детей, тонущих на Днепре.

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