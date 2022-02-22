В посольстве США в Украине назвали Путина безрассудным и теперь будут ездить ночевать в Польшу

В США ситуацию с наступлением российских войск считают непредсказуемой

Сотрудники посольства США в Украине эту ночь провели в Польше. Так Госэп США решил обезопасить работников дипмиссии.

Об этом говорится в сюжете ТСН.16.45.

В настоящее время на брифинге во Львове временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин заявила, что США осуждают наглую попытку России узурпировать часть суверенной территории Украины, объявив признание квазиобразований на Донбассе. «Последние нарушения международных норм и законов, которые совершил президент Путин, встретит сильный ответ Соединенных Штатов. Вчера президент Байден подписал приказ, запрещающий все новые инвестиции, торговлю и финансирование лиц из США в так называемых «ДНР и «ЛНР» », — заявила временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин.

Она подтвердила, что теперь сотрудники посольства будут жить на две страны. Госсекретарь Энтони Блинкен объяснил, что они фактически будут только ночевать в Польше, в Украину будут регулярно возвращаться работать.

«Во-первых, президент Путин продолжил накопление войск на границе, он их не отвел от границы, второе – это агрессивные военные действия на Донбассе. И третье – это речь Путина, которую мы вчера услышали, думаю, мы все можем согласиться, что это не была речь благоразумного человека, поэтому мы должны быть осторожными», — добавила Квин.

В США ситуацию с наступлением российских войск считают непредсказуемой, и когда дипломаты вернутся в Украину, пока ждем текущей информации. Предварительно известно, что сейчас американские сотрудники в польском городе, расположенном в ста километрах от украинской границы.

Кроме Соединенных Штатов, за пределы Украины временно переводит свое посольство Австралия. Сообщается, что они находятся в Польше и Румынии.

Львов — своеобразный дипломатический центр уже несколько недель подряд. Свои дипредставительства сюда переводили разные страны. Сначала сообщалось о 5 учреждениях: это посольства Канады, США, Нидерландов, Австралии и консульство Германии из Днепра. Впоследствии прибыли представители других стран. По информации, которая есть сейчас — все они, кроме США и Австралии, оставляют во Львове.

«Каждый день приезжают все новые и новые посла во Львов, дипломаты, как вы знаете вчера начала свою работу миссия Нидерландов, сегодня также консул Израиля, Израиль принял решение приезжать во Львов, если мы говорим об американцах, то у них свои достаточно строгие протоколы», – говорит городской голова Львова Андрей Садовый.

По словам мэра, уже завтра ожидают возвращения и американских, и австралийских дипломатов. Автомобилей с дипномерами на улицах города и сейчас достаточно много. О массовой эвакуации дипломатов сейчас речь не идет.

В то же время, посольство Соединенных Штатов поддержало Украину, выложив на своей странице сравнение истории двух столиц — соборы в Киеве и заросли в Москве.

После того, как Путин вопреки базовым школьным знаниям заявил, что Украину основал Ленин, по интернету распространяется шутливая картинка. На ней изображены главные исторические здания Киева на рубеже второго тысячелетия человечества и лес, которым в то время была Москва. Пост американских дипломатов за час успел собрать десять тысяч лайков и комментариев благодарных за поддержку украинцев.

Читайте также:

Медведев пугает Европу газом по 2 тыс. евро из-за "Северного потока-2"

"Дело будущего": в МИД России сделали новое заявление по границам признанных Москвой "ЛДНР"

В Счастье не могут потушить пожар на Луганской ТЭС из-за обстрелов боевиков: видео