В поврежденной российским ударом многоэтажке в Харькове есть угроза обвала: видео

От удара бомбы по меньшей мере пять квартир разрушены, россияне попали в верхние этажи.

В Харькове после массированных обстрелов этой ночью удивительно обошлось без тяжелораненых. В больнице сейчас два человека: 76-летняя женщина и 68-летний мужчина. Они находятся в состоянии средней тяжести в отделении хирургии. Еще 11 травмированных имеют легкие повреждения и острую реакцию на стресс.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Большинство травмированных – именно из Холодногорского района, где было прямое попадание. От удара бомбы по меньшей мере пять квартир разрушены. Россияне попали именно в верхние этажи. И сейчас там ведутся аварийные работы. Людей из этого подъезда внутрь не пускают, ведь есть угроза обрушения.

В уцелевших квартирах жильцы уже активно убирают повреждения, волонтеры забивают фанерой окна, а коммунальщики работают над восстановлением коммуникаций. Поскольку пока что свет, тепло, газ в доме отключили.

Попадание сразу в трех районах Харькова: последние новости от мэра города

Активные работы по ликвидации последствий продолжаются в нескольких районах города. Обстреливать Харьков россияне начали с 9 вечера. Тогда были удары по Шевченковскому и Салтовскому районам. Одна из бомб разрушила частный дом. Повреждения получили десятки домов, гостиница, магазины. А повторные пуски бомб произошли около двух ночи.

Ранее сообщалось, что в ночь на 28 октября в Харькове прозвучала серия взрывов.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ЕСТЬ УГРОЗА ОБВАЛА! ВЕРХНЫЕ ЭТАЖИ СНЕСЛО! НАЖИВО ИЗ ХАРЬКОВА

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