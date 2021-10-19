В пожаре в Киеве погиб выдающийся профессор НАНУ с женой

Причину возгорания выясняют правоохранители.
Пожилые супруги погибли в пожаре в Киеве. Занялось на восьмом этаже девятиэтажки. Когда спасатели прибыли на место — помочь людям уже не удалось.
Об этом говорится в ТСН.16.45.
В пожаре погиб выдающийся профессор НАН Юлий Мильман, ему было 91 года, его жене 86. На место приехал племянник мужчины и коллеги, которые рассказали, что еще вчера он был на работе и не могут поверить в случившееся.
Причину возгорания выясняют правоохранители. И предыдущая версия, что произошло короткое замыкание обогревателя.
Из-за трагедии в Украину возвращаются дети супругов, живущие за рубежом.