В Праге министры иностранных дел ЕС придумывают способ, как не дать россиянам приезжать в их страны

В Праге начинается саммит министров иностранных дел ЕС, где в повестке дня несколько вопросов, в частности, разрешать ли россиянам и дальше путешествовать по Европе.

Предоставить еще больше оружия, обучать украинских военных и отменить выдачу шенгенских виз для Россиян — эти главные темы собрались обсуждать министры ЕС в Праге на трехдневном саммите, отмечает для ТСН корреспондент «Радио Свобода» Сергей Стеценко.

Если с помощью вооружением и обучением военных Европа более или менее консолидирована, то вот с запретом россиянам посещать страны шенгенской зоны – не так просто.

Позиция Украины здесь единодушна – полный запрет выдачи виз россиянам, об этом со своими коллегами в неформальной обстановке должен говорить и глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. И если та же Чехия, которая принимает этот саммит и председательствует в настоящее время в ЕС, поддержала такие инициативы, то до сих пор остается несколько стран, которые против, в том числе Португалия, Германия, Греция, Италия, Кипр и Венгрия.

Глава Европейской дипломатии Джозеф Борель в эксклюзивном интервью «Радио Свобода» подчеркнул, что он тоже против полного запрета выдавать россиянам шенгенские визы. По его мнению, нужно очертить категории людей, которым визы выдавать все же следует — в частности это студенты. По его мнению, гражданское общество в России не хочет быть отрезанным от Европы. В то же время, Боррель сообщил, что примет любое решение, которое примут или анонсируют министры иностранных дел в Праге.

«Я думаю, что мы должны быть более избирательными – мы не можем сказать, что мы запрещаем всех россиян на территории ЕС. Многие хотят уехать из России. Более 300 тысяч уже уехали с начала войны. И большинство из них высокопрофессиональные и образованные люди, не желающие больше оставаться в России. Они не хотят идти на войну, они ее не поддерживают, они не хотят жить под путинским режимом и уезжают. Поэтому я не думаю, что мы должны закрывать двери для этих людей», — говорит верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Джозеф Боррель.

Что касается военной помощи о ее необходимости во время первого дня встречи министров обороны ЕС в очередной раз подчеркнул канцлер Германии Олаф Шольц. Выступая перед студентами Карлового университета, он призвал Евросоюз к расширению за счет Украины, Грузии и Молдовы. Помощь же, в том числе и военная, от Германии до Украины должна только усиливаться. Речь идет о том, чего Украине так не хватает – систем ПВО и артиллерии.

«В ближайшие недели и месяцы мы пришлем в Украину новое самое современное оружие – такие как системы противовоздушной обороны и радиолокации и разведывательные беспилотники. Только наш последний пакет поставок оружия стоит 600 миллионов евро. Наша цель – современные украинские вооруженные силы, способные на постоянной основе защищать свое государство», — заявил Шольц.

Если на фронте военной помощи Шольц высказывался однозначно, то относительно отмены выдачи россиянам шенгенских виз в Германии свой взгляд. Шольц сам неоднократно заявлял, что происходящее в Украине "война Путина", а не всех россиян.

Поэтому есть вероятность, что в настоящее время результатом нынешней встречи министров ЕС может стать отмена соглашения ЕС с Россией об облегчении визового режима. Простыми словами – получить шенген для россиян станет процессом более длинным и более дорогим.

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