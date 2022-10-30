В предвыборной погоне израильские политики раздают обещания Украине: на что нам надеяться

В предвыборной погоне израильские политики раздают обещания Украине, говорится в ТСН.

Очередные внеочередные выборы в Израиле, уже в пятый раз за последние четыре года, проходят на фоне информации о том, что ожесточенный враг Израиля — Иран укрепил союз с Россией. И это, и действия страны-агрессорки неожиданно изменили настроения местных избирателей и почти все политики заговорили об Украине.

Многократный премьер Израиля Беньямин Нетаньяху, которого в народе годами зовут Биби, дольше кого-либо в истории Израиля пробыл премьером — суммарно более 15 лет. Но в 2019 ушел с поста из-за коррупционного скандала. Сейчас против Беньямина Нетаньяху идет судебная волокита, где его обвиняют во взяточничестве, подкупе и лжи. Он уже объявил: собирается в случае возвращения к власти добиться радикальной судебной реформы. “Для него это борьба, жизнь или смерть. Вот почему его кампания так сильна и эффективна”, — убеждает политолог Амоц Аса-Эль.

Успешная партия Биби Ликуд держит первое место в рейтингах.

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Последняя сформированная коалиция во главе с Яиром Лапидом, содержала представителей и правых, и левых сил, в народе ее называли блоком "анти-биби", но долго не выдержал и он. “Вопрос на миллиард долларов, соберут ли они коалицию, причем это буквально, стоимость предвыборной кампании. Политическая система Израиля такова, что собрать в ее условиях стабильную коалицию практически невозможно”, – убеждает местный журналист Сергей Ауслендер.

Большинство социологов до последнего утверждали, что в отличие от европейских выборов, для израильских, отношения к войне России против Украины важности не имеет. “Это неправда, ведь как вы видели последние две недели, все партии заявили о поддержке Украины, разве что кроме “Наш дом Израиль” Либермана, известный пророссийскими взглядами. Даже "Ликуд" — Нетаньяху заявил, что как станет премьером пересмотрит вопрос поставки оружия Украине", — говорит посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук.

Поняли, что многие избиратели с ярко выраженной проукраинской позицией. И это не только выходцы из Украины, но и выходцы из других стран бывшего СССР, в том числе из России, из Беларуси и ивритоязычные израильтяне тоже”, — говорит Сергей Ауслендер.

Пока Израиль помогает гуманитаркой, нелетальными средствами, продовольствием. Оружие не предоставляет категорически и вообще держится по обе стороны конфликта. Однако изменить позицию Израиля может сама Россия. “В нашу пользу, кроме выборов, сыграло еще сотрудничество России с Ираном, врагом номер один в регионе. Если Израиль и согласится помогать Украине, пожалуй, это будет непубличным способом”, — добавляет посол.

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Прежде всего Украина надеется получить от Израиля систему раннего оповещения. Продолжаем просить и израильские разработки ПВО вроде железного купола, актуальным в последний месяц стало антидронное оборудование, которым можно уберечься надежнее иранских беспилотников, но такое решение может принять только устойчивое правительство. “Мы не можем решить многие внутренние, двусторонние вопросы. Полгода остается без рассмотрения просьбы предоставить Украине кредит, мы просили полмиллиарда долларов”, — отмечает посол.

После выборов у победителя будет максимум полтора месяца на то, чтобы сформировать коалицию, если же ему это не удастся, президент в Израиле это не исполнительная, а представительная должность, передаст эти полномочия другой партии. Если же и она не справится за следующий месяц, Израиль снова ждут выборы — 6-е за 4 года.

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