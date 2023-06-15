В пригороде Харькова остановили восстановление: люди в шоке от решения власти

В селе не согласны с тем, что Циркуны вычеркнут из программы восстановления, но говорят, все равно будут строиться, хоть и сами.

На Харьковщине в селе Циркуны жители сами пытаются отремонтировать разбитые дома. В апреле правительство включило Циркуны в программу восстановления. Речь шла о современном восстановлении жилья, больниц, школ, садов – с учетом требований безопасности. В конце мая россияне несколько раз ударили по селу ракетами, поэтому областные власти заявили о возможной замене населенного пункта в программе строительства, говорится в ТСН.

В селе Циркуны куда ни глянь – везде руины, сгоревшие магазины и разбитые дома. Сюда россияне вошли в первый день вторжения. Более месяца люди жили в оккупации, а после освобождения сюда несколько месяцев подряд прилетали десятки российских снарядов.

Александра вместе с мужем мечтает отстроиться к зиме. Небольшую помощь получили от благотворительного фонда – этого хватило только на часть стройматериалов. “Установить стенку и крышу, как нам сказали, это нужно примерно три миллиона. Окна – еще больше. Уже мы потратили 60 тысяч, закупили пеноблоки”, — рассказывает супруги.

Даже под обстрелами люди начали восстанавливать дома своими силами. Дело движется медленно, потому что денег у большинства нет.

В апреле правительство включило село Циркуны в программу восстановления «Лучше чем было». Новая больница, ЦНАП, школа, ремонты домов. Восстановление должно было начаться этим летом. Селяне обрадовались, но как оказалось, рано. “Сейчас стоит вопрос о возможной замене этого населенного пункта. Почти еженедельно там идут обстрелы и под такими обстрелами вопрос обновления у нас все же возникает. У нас есть несколько населенных пунктов, которые мы можем предлагать на замену”, — заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

“Эта информация вызвала шок у населения. Ко мне там чуть ли не очередь была. Что происходит? Чего так? Чем мы провинились, что это так?”, — рассказывает руководитель циркуновской сельской военной администрации Николай Сиколенко.

Даже разминирование села, которое должны были закончить к началу строительства, власти замедлили, говорит председатель сельсовета. “Доклад моего заместителя по части разминирования сказал, что забирают часть бригад. То есть как можно понять, если ставится в приоритеты, что должно быть разминировано и забирают бригады”, — добавляет Николай Сиколенко.

За три дня в Циркуны пять прилетов российских баллистических ракет. Оккупанты как мстят селу за освобождение, говорят селяне. Обстрелы людей не останавливают – они пилят, стучат молотками, кроют крыши. Поселковый голова обещает собственными силами восстановить лицей. “Свежие ремонты были, но с приходом ра*ки, был их штаб. Новый лицей должен быть. С новыми теплотехническими требованиями, а также безопасности”, — говорит он.

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