В пригороде Киева из-за газового котла погибли три человека в разных квартирах: что произошло (фото)

Тела погибших обнаружили в двух квартирах на разных этажах, но на одном стояке.

В многоэтажке в Софиевские Борщаговке под Киевом на прошлой неделе погибли три человека в результате отравления угарным газом. Погибших супругов 11 ноября обнаружили в квартире на втором этаже, еще одну 17-летнюю жертву нашли на четвертом этаже на том же стояке.

Как рассказали ТСН.ua жители дома, где произошла трагедия, еще одного соседа спасло только то, что в его квартире стоял детектор газа с сигнализацией. Мужчина проснулся и успел проветрить квартиру.

По предварительной информации, вытяжку из котла в одной из квартир присоединили к общей. В обеих квартирах были установлены индивидуальные газовые котлы для обогрева. Причины трагедии устанавливают правоохранители и газовая служба.

Украинцев призвали срочно проверить исправность работы отопительных приборов, в частности газовых котлов. Необходимо также учесть, что при отключении света системы вентиляции могут дать сбой, отметил глава полиции Киевской области Андрей Небитов.

Меры безопасности, которые необходимо соблюдать, если дома есть газовые приборы:

Не используйте места, где установлены газовые приборы для работы и сна.

Не обогревайте дом с помощью газовой плиты .

. Не перемещайте, не устанавливайте, не ремонтируйте газовые приборы самостоятельно.

В случае если вы почувствовали запах газа, закройте газовые краны, проветрите помещение, сообщите об этом газовой службе.

Напомним, в понедельник, 14 ноября, в многоэтажке на жилом массиве Виноградарь вспыхнул пожар. По предварительной информации, в одной из квартир произошел взрыв газа. В помещении в это время находились люди. На улице было слышно, что они кричат и просят о помощи.

Фото: Андрей Небитов

Кто несет ответственность за отопление в наших домах – Дмитрий Йовдий

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