В пригороде Одессы пьяный водитель влетел в толпу людей на "зебре": детали жуткого ДТП (видео)

Пешеходы и водитель BMW с различными телесными повреждениями были доставлены в больницу.

Сразу несколько жутких аварий произошли в разных регионах Украины в воскресенье, 9 июня. В пригороде Одессы нетрезвый водитель влетел в толпу людей на пешеходном переходе, а в Киеве на Подоле Audi врезался в автобус, из-за чего сотни киевлян надолго застряли в пробке.

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Влетел в людей на переходе

В пригороде Одессы водитель на BMW, убегая от патрульных, влетел в пешеходов. Инцидент произошел в воскресенье, 9 июня, около 18.00 в селе Фонтанка. По информации правоохранителей, 34-летний водитель легковушки BMW, убегая от патрульных, на одном из перекрестков столкнулся с автомобилем Ford. От удара BMW бросило на пешеходный переход, на котором находились люди.

Правоохранители оперативно выехали на место ДТП. Оказалось, что вождь был BMW под хмельком. Пешеходы и водитель BMW с различными телесными повреждениями были доставлены в больницу. Жизни потерпевших ничего не угрожает. После осмотра врачей две женщины от госпитализации отказались. Водитель Ford не пострадал.

Правоохранители сообщили, что мужчина не имел права управлять автомобилем соответствующей категории, за что уже привлекался к ответственности. Кроме того, ранее привлекался к административной ответственности за вождение в нетрезвом состоянии.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Под Одессой BMW влетел в толпу людей на "зебре"! Жуткие подробности!

Автотроща на Подоле

Еще одна головокружительная автотроща случилась в Киеве. 9 июня Audi врезалась в автобус на подоле. Из-за ДТП движение от Почтовой площади на Оболонь было почти парализовано.

Очевидцы сообщали о большом количестве карет скорой медицинской помощи.

Снес забор

В Харькове также произошло странное ДТП. Местные паблики сообщают, что водитель разогнался, потерял управление и влетел в забор. К счастью, никто не пострадал. Если бы не забор, то автомобиль вылетел бы на встречную полосу.

Также в пабликах писали, что к водителю, который снес забор, подъехали его друзья и сняли номера с машины. Позже появилось видео, где мужчины якобы уезжают с места происшествия. Однако на кадрах видно, что автомобиль объехал забор и припарковался за автобусом. Чем закончился инцидент – пока неизвестно.

Напомним, в Волынской области водитель буса не справился с управлением, в результате чего пострадали подростки.

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