В Прикарпатье почти одновременно произошло два масштабные аварии: есть жертвы и много травмированных

В Прикарпатье почти одновременно произошло два масштабные аварии: есть жертвы и много травмированных

В одной из аварий столкнулось три машины и автобус.

Почти одновременно две масштабных аварии произошли на Прикарпатье.

Об этом говорится в ТСН.12.00.

В селе Ямница столкнулись 3 легковушки и автобус. Один водитель легкового автомобиля погиб. Еще один водитель и его пассажирка получили травмы и сейчас в больнице. Предварительно известно 36-летний водитель «Дэу» выехал на встречную и столкнулся с «Фольксвагеном», который ехал навстречу. От удара тот занесло на автобус. На момент столкновения бус был без пассажиров.

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Между тем виновник аварии врезался еще в один легковой автомобиль. От полученных травм он скончался в больнице.

Еще одна смертельная авария в Городенковском районе. Одина человек погиб, пятеро получили травмы, среди них есть дети. Автомобиль «Рено» выехал на встречную, там ехало другое авто. От удара его пассажирка погибла на месте, а водитель получил травмы.

В машине виновника аварии травмировались четверо, среди них двое детей, им 5 и 12 лет. Все водители были трезвы, говорят в полиции.

Еще один прикарпатец погиб во Львовской области. На автодороге Мукачево-Рогатин-Львов столкнулись два легковых автомобиля. По данным Госбюро расследований, 69-летний водитель не справился с управлением и выехал на встречную. И там столкнулся с другим частным авто. Им управлял 36-летний патрульный полицейский. Удар был такой силы, что его легковушка отбросило в кювет.

Виновник аварии погиб на месте. Его пассажира и копа с другой легковушки забрали в больницу.

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