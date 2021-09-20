В пропасть у путей на Буковине высыпали уже 6 вагонов гравия, но этого мало — "Укрзализныця"

В пропасть у путей на Буковине высыпали уже 6 вагонов гравия, но этого мало — "Укрзализныця"

Земля сдвигается и дальше и пропасть остается глубокой.

Ликвидация провала на пути на Буковине может длиться до двух-трех суток.

Это предварительные прогнозы, которые озвучили на «Укрзализныце», отмечает ТСН.

Накануне яма 6 метров глубиной образовалась у самых рельсов в селе Мамалыга на Буковине. Под утро из-за этого остановился поезд "Киев-Черновцы". Всех пассажиров, их было четыреста, высадили. Чтобы доставить до пункта назначения, а это более 60 км, с «Укрзализныци» пригнали автобусы.

Провал образовался над карстовыми пещерами, на дне которых, по словам местных, огромное озеро. Железнодорожники говорят: всю ночь сыпали в пропасть гравий, впрочем это не помогло. Земля движется дальше просто на глазах. В яму высыпали уже 6 вагонов гравия, и засыпают дальше.

Поезд "Черновцы-Киев" пустили через Тернополь, в столицу он добрался с опозданием. Другие поезда, который обычно направляются этим участком, ходить и дальше, разве что с опозданием. На время работ частично изменят их маршрут, пассажиров будут подвозить автобусами.

Новости Украины: ликвидация провала на путях в Буковине может длиться до 2-3 суток

«Этот участок под особым контролем, из-за этих карстовых пещер. Такие точки усиленно контролируются, ограничения по скорости, чтобы могли оперативно работать. Дать четкий прогноз по устранению мы не можем. Сейчас отработанные альтернативные маршруты. Есть около 300 пассажиров, которые сегодня идут поездами. Имеем два варианта — либо автобусами доставим до станции Мамалыга, или в обход через Тернопольщину», — говорит руководитель пассажирского направления «Укрзализныци» Александр Перцовский.

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