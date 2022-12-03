В "Пунктах незламності" и на заправках: как лечатся дети в условиях отключения света

Впрочем, многие дети не могут выйти из домов из-за своих болезней.

Родители малышей, которым нужно делать ингаляции, из-за обстрелов россиян и длительных отключений света ищут места, где есть питание. Таких фотографий в сети становится все больше.

ТСН пообщалась с семьей девочки, тоже попавшей в объектив во время ингаляции.

У четырехлетней Адель, которая делает ингаляцию в "Пункте незламності", был бронхит. Впрочем, оказалось, что ситуация сейчас куда более серьезная. Из-за отсутствия света у семьи в квартире было очень холодно – средняя температура около 14 градусов. Именно так обычный бронхит перешел в обструктивный.

Педиатр рекомендовал делать ингаляции дважды в день. "В тот день около 15 часов не было света. Было уже около 22.00. Поэтому спустились вниз. Хорошо, что пункт несокрушимости недалеко от дома", — говорит отец Братащук Андрей.

Малышу такое лечение, говорят родители, даже нравится, потому что здесь тепло. Больше – в условиях, когда исчезает электроэнергия, в пункте несокрушимости девочка может заниматься любимым делом – смотреть мультики.

Уже другая девочка тоже делает ингаляцию у туалета на АЗС. Фото сделала волонтер Наталья Маринюк, когда света в одном из районов столицы не было несколько дней. "Я заряжала свои гаджеты. Приходят супруги в 19.45 с маленьким ребенком. Ребенок розовый, кашляет. Спрашивают, могу ли дать розетку, чтобы нужно сделать ингаляцию", — вспоминает она.

Две фотографии и две почти одинаковые истории. Но сколько может быть таких детей и в темных домах тех, которые не могут дойти до ближайшего пункта несокрушимости? Впрочем, есть дети, для кого электроэнергия – это не только светлый дом, но и возможность жить.

"У нас есть четкая статистика с муковисцидозом — более 2 тысяч пациентов, с легочной гипертензией — более 200. Они из-за таких болезней выйти из квартир не могут", — говорит Татьяна Кулеша, соучредитель фонда Орфанные Синицы, председатель совета Общественного союза Орфанные заболевания Украины.

Выход – приобрести альтернативные источники энергии или автономный ингалятор. Устройство помогает выжить детям с орфанными, то есть редкими заболеваниями. Волонтер рассказывает, что детям с хроническими заболеваниями дыхательных путей такие устройства пытаются отправлять бесплатно. Однако после того, как в Сети появились фото девушек с ингаляторами, запрос вырос. За два дня в их организацию обратилось более ста семей.

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