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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Эксклюзив ТСН
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В пятницу будет тепло, а в выходные — снег и холод: прогноз погоды на ближайшие дни

Температура воздуха ощутимо снизится уже 5 апреля.

Автор публикации
Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Погода испортится

Погода испортится / © pixabay.com

Сегодня, 4 апреля, погода порадует украинцев теплом, но недолго, потому что снова сунут холода.

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В частности, метеоролог Игорь Кибальчич прогнозирует в пятницу, 4 апреля, по всей территории Украины малооблачную погоду, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1…+7°С, днем +13…+18°С.

А синоптик Наталья Диденко называет 4 апреля в Киеве метеорологическим all inclusive, ведь будет сухо, тепло, птички будут петь, деревья цветут, весна будет радовать. А, может, кого-то также будет радовать и грядущий холод и снег, но это уж очень на любителя.

В субботу, 5 апреля, в Киеве температура воздуха резко снизится до +6+9 градусов, а в воскресенье в столице есть вероятность снега и сильного ветра. Такие резкие колебания погоды могут негативно повлиять на людей с сердечно-сосудистыми недугами, будьте внимательнее к себе и особенно вашим старшим.

Напомним, синоптики прогнозируют, что погода в Украине на Пасху, 20 апреля 2025 года, обещает быть достаточно комфортной, хотя с определенными погодными нюансами. За неделю до праздника будет прохладно.

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