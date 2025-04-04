Погода испортится / © pixabay.com

Реклама

Сегодня, 4 апреля, погода порадует украинцев теплом, но недолго, потому что снова сунут холода.

Когда снова придется натягивать шапки — смотрите на ТСН.ua

В частности, метеоролог Игорь Кибальчич прогнозирует в пятницу, 4 апреля, по всей территории Украины малооблачную погоду, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1…+7°С, днем +13…+18°С.

Реклама

А синоптик Наталья Диденко называет 4 апреля в Киеве метеорологическим all inclusive, ведь будет сухо, тепло, птички будут петь, деревья цветут, весна будет радовать. А, может, кого-то также будет радовать и грядущий холод и снег, но это уж очень на любителя.

В субботу, 5 апреля, в Киеве температура воздуха резко снизится до +6+9 градусов, а в воскресенье в столице есть вероятность снега и сильного ветра. Такие резкие колебания погоды могут негативно повлиять на людей с сердечно-сосудистыми недугами, будьте внимательнее к себе и особенно вашим старшим.

Напомним, синоптики прогнозируют, что погода в Украине на Пасху, 20 апреля 2025 года, обещает быть достаточно комфортной, хотя с определенными погодными нюансами. За неделю до праздника будет прохладно.