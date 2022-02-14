В Раде инициируют отмену НДС на украинские продукты: как могут измениться ценники в магазинах

В Раде инициируют отмену НДС на украинские продукты: как могут измениться ценники в магазинах

В Польше такой закон через две недели позволил снизить цены на товары первой необходимости.

Авторы законопроекта об отмене НДС на продукты питания производимые в Украине, просят главу Верховной Рады ускорить процесс его рассмотрения в комитетах и в зале парламента.

Об этом говорится в сюжете ТСН.19:30.

Авторы закона говорят, что идею законопроекта позаимствовали у польских законодателей. Точнее, адаптированный к украинским условиям польский закон. У наших соседей он уже работает. И через две недели позволил снизить цены на товары первой необходимости.

Аналогичные правила будут работать с лета и в других странах Европейского Союза. Таким образом, экономически развитые государства пытаются поддержать экономически своих граждан.

В наших реалиях этот закон поможет снизить ценники на продовольственные товары на 20%.

"Партия "За майбутнє" зарегистрировала законопроект №7023 о внесении определенных изменений в налоговый кодекс о введении нулевой ставки НДС на продукты и снижении на продукты и на энергоносители. Мы обращаемся к главе Верховной Рады дать поручение безотлагательно рассмотреть профильному комитету законопроект №7023 в комитетах. Его подписали фактически все депутаты и группы. И просим его поддержать в сессионном зале", — сказал нардеп от партии "За майбутнє" Тарас Батенко.

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