В Раде не отвергли идею блокировать зарплаты мужчинам: какой будет мобилизация-2024

Парламентарии не исключают, что в законопроекте будут существенные правки.

К нескольким нормам нового законопроекта о мобилизации у представителей парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки вновь возникло множество вопросов. В том числе и к предложению блокировать банковские счета уклонистов.

Об этом в комментарии для ТСН.ua рассказал заместитель главы комитета Егор Чернев.

"Есть много вопросов к некоторым нормам. В том числе – и к этой норме, — говорит Егор Чернев. — Мы будем рассматривать это на комитете. Хотим услышать обоснование. Будет ли результат от таких действий? Мы же должны не просто принять, но и понимать, что мы получим. Спрогнозировать, в каком виде выйдет законопроект из Верховной Рады после второго чтения – очень сложно. Я думаю, что будет очень много правок. В частности, пожалуй, и по этому пункту. Будем смотреть».

На вопрос о том, когда возможно рассмотрение законопроекта на комитете, Егор Чернев ответил так:

"Когда подается законопроект, по регламенту дается 14 дней на подачу альтернативного. Но по регламенту есть возможность сокращения сроков до 7 дней. Если завтра будет проголосовано за сокращение сроков, то это означает, что комитет должен и может рассмотреть уже законопроект и принимать решение о том, что рекомендовать (уже на этой неделе – Ред)".

И добавил: "После этого будет заседание комитета, будем смотреть на альтернативные законопроекты. Будем голосовать на комитете о том, что рекомендовать. Голосовать ли в первом чтении или дорабатывать".

Как известно, в последнее время идет много дискуссий относительно того, а если у военнообязанного нет возможности просматривать уведомления в электронном кабинете. Пока ни в одном законе не прописана обязанность граждан иметь гаджет и пополнять счет для пользования интернетом.

На это Егор Чернев ответил так: "Пока механизма касательно этого нет. Чтобы возложить эту обязанность на человека, мы должны обеспечить 100% возможность. Речь идет о цифровых правах, которые уже есть в некоторых странах. Мы хотим все же услышать позицию министерства обороны о том, как они это видят и реально ли это сделать”.

Законопроект о мобилизации: что известно

После регистрации в Верховной Раде правительственных законопроектов об усовершенствовании мобилизации депутаты так и не смогли принять четкого решения о ее будущем.

До последнего момента парламентарии проводили совещания и наконец остановились на том, что законопроект вернется на доработку Кабмина.

Министр обороны Рустем Умеров сообщал, что ведомство подготовило новую редакцию законопроекта о мобилизации с учетом всех предложений, согласованных с депутатами на заседаниях Комитета по национальной безопасности, обороне и разведке.

Впоследствии законопроект был внесен в Верховную Раду, но дискуссии по некоторым его нормам продолжаются.

Ранее сообщалось о том, как проходила мобилизация сто лет назад.

Читайте также: