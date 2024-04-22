В Раде ответили, запретят ли СМИ создавать Telegram-каналы

Нардеп, глава Комитета ВР по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин опроверг слухи о том, что он якобы инициирует запрет официальным украинским СМИ использовать Telegram.

Об этом народный избранник сообщил в комментарии для ТСН.ua.

В Telegram-каналах вечером 21 апреля появились слухи о том, что в ближайшее время Юрчишин в комитете вынесет на обсуждение вопрос о запрете официальным СМИ использовать Telegram. В распространяемой информации было сказано, что "простыми словами, СМИ хотят запретить создавать ТГ-каналы изданий".

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Однако Юрчишин опроверг эту информацию:

"Это неправда. Таких инициатив нет".

Напомним, в конце марта Юрчишин сообщил, что представителям государственных органов и органов местной власти в Украине могут запретить иметь аккаунты в Telegram. Такое табу предлагают, если этот мессенджер будет признан непрозрачной сетью.

Заметим, как заявили в ГУР Минобороны Украины в феврале, Россия массово скупает украинские Telegram-каналы и вербует влиятельных граждан государства для дестабилизации ситуации внутри страны в рамках спецоперации "Майдан-3".

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