В Раде заявили, что ограничат выезд женщин за границу: адвокат объяснила, кого это будет касаться

Объясняем, кого из женщин не будут выпускать из Украины.

Женщины, имеющие медицинское или фармацевтическое образование, с 1 октября обязаны стать на военный учет в Территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК СП). В Верховной Раде заявили, что выезд за границу некоторым из них будет ограничен.

Кто не сможет выезжать в Украину, какие документы могут проверять у женщин на границе и какое наказание грозит, если военнообязанная не станет на военный учет, объяснила сайту ТСН.ua адвокат Марина Бекало.

Смогут ли женщины выезжать за границу

Информацию о том, что женщинам, которые станут на военный учет, ограничат выезд за границу, распространил член парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, представитель президента в Раде Федор Вениславский.

"Если они будут стоять на учете, то они приобретают статус военнообязанных. А военнообязанные выезжают за границу в том порядке, который установлен для военнообязанных. То есть если будут отдельные какие-то документы, дающие право на временный выезд – тогда да, они смогут уехать. Если нет — тогда они также, как и мужчины, будут ограничены в праве выезда", — отметил он в комментарии "РБК-Украина".

Заявление Вениславского украинцы активно обсуждают в Сети.

Как можно реализовать такое ограничение

Адвокат Марина Бекало объяснила ТСН.ua, что на сегодняшний день изменений в Правил пересечения государственной границы в части ограничения военнообязанных женщин в праве выезда за границу внесено не было.

Кроме того, по ее словам, для реализации такого ограничения внесения изменений в эти правила недостаточно. Ведь у военнослужащих Государственной пограничной службы нет инструмента проверок всех женщин, пересекающих границу на предмет их принадлежности к воинской обязанности. То есть, у пограничников просто нет технической возможности проверить эту информацию.

"Практическая реализация ограничений возможна только после налаживания работы Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов, и при условии доступа пограничников к информации, содержащейся в этом реестре. В противном случае пограничники никоим образом не могут проверить, находится ли женщина на военном учете”, – отметила адвокат ТСН.ua.

Какие документы могут проверять у женщин на границе

В правилах пересечения государственной границы содержится исчерпывающий список документов, необходимый для выезда за границу. Документы об образовании, дипломы, в него не включены, подчеркнула адвокат.

"Поэтому проверять у женщин наличие медицинского или фармацевтического образования пограничники не имеют права. И на практике даже сложно представить реализацию таких проверок”, – считает Марина Бекало.

Кого точно не выпустят из Украины

Адвокат пояснила ТСН.ua, что ограничения для женщин будут действовать в случае их призыва на военную службу во время мобилизации. То есть только после того, как женщины получат статус военнослужащего.

“Установление ограничений для женщин в статусе военнослужащих в выезде за границу в таком случае будет соответствовать принципу выполнения воинской обязанности на равных началах с мужчинами, что предусмотрено статьей 1 Закона Украины “О воинской обязанности и военной службе”, – отметила ТСН.ua Марина Бекало.

Позже Федор Вениславский уточнил РБК-Украина, что ограничения на выезд за границу действительно будут касаться только мобилизованных женщин.

“О женщинах, которые будут поставлены на военный учет – пока никаких ограничений в их выезде нет, и этот вопрос не рассматривается. Ведь и сегодня есть женщины, которые стоят на военном учете и никаких ограничений в выезде за границу для них не установлены”, – заявил нардеп.

Выезд за границу, согласно постановлению Кабинета министров, ограничен для военнообязанных мужчин и госслужащих (без уважительных причин).

Что изменится с 1 октября

Военный учет для женщин в Украине сейчас добровольный. Однако, согласно новому порядку военного учета, с 1 октября 2023 года женщины, получившие медицинскую или фармацевтическую специальность, будут обязаны регистрироваться в ТЦК и СП. Женщины с другими специальностями, родственными военной, могут стать на учет только по собственному желанию.

Стоит отметить, что взятие на военный учет – это не призыв на службу. Впрочем, находящиеся на военном учете женщины могут быть призваны на военную службу или привлечены для выполнения работ по обеспечению обороны государства в военное время. Такие женщины выполняют воинскую обязанность на равных началах с мужчинами.

Ранее мы подробно объясняли, кто должен стать на учет, как это сделать и что насчет беременных женщин.

Какое наказание грозит женщинам, которые не станут на военный учет

Если женщины, получившие медицинское или фармацевтическое образование, не станут на военный учет, они могут быть привлечены к административной ответственности по статье 210 КУоАП за нарушение правил военного учета в виде штрафа в размере от 510 до 850 грн, отметила ТСН.ua Марина Бекало.

Напомним, в Украине проверят все справки военно-врачебных комиссий (ВЛК), которые могут быть связаны с коррупцией. Адвокат объяснила, как накажут уклончан и беглецов за границу.

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