В районах, где были оккупанты, находят замученных жителей: ситуация в Сумах и области 5 апреля

В районах, где были оккупанты, находят замученных жителей: ситуация в Сумах и области 5 апреля

В северной части Роменского района продолжается зачистка от врага.

Ночь в Сумах и области прошла спокойно, несмотря на несколько воздушных тревог. Освобожденные громады продолжают приходить в себя от нашествия оккупантов.

ТСН.ua собрал последнюю информацию о ситуации в Сумах и области за минувшие сутки, 4 апреля.

Ситуация в городе Сумы

Ночь на 5 апреля в городе прошла спокойно. В Сумах, пострадавшем от вражеских обстрелов, продолжают возобновлять работу АЗС, магазины, больницы и коммунальный транспорт.

4 апреля в городском роддоме появилось на свет трое детей: две девочки и мальчик.

4 апреля "Укрпочта" возобновила прием посылок в Сумах. Отправка по Украине и за границу возможна в трех отделениях: ул. Привокзальная, ул. Набережная р. Стрелка, ул. Ивана Сирко.

Ситуация в области

Председатель ОВГА Дмитрий Живицкий сообщил, что в области, освобожденной от оккупантов, продолжается восстановительные работы.

"Продолжаем очищать нашу землю от остатков хлама. Орки не забирают трупы своих военных — к этому мы привыкли еще с начала. А теперь оставляют и живых. Поэтому я еще раз прошу мирное население: будьте осторожны на дорогах, за пределами населенных пунктов громад! Также напоминаем о запрете посещать лес", — заявил глава области.

О ситуации в районах:

Сумский район

Села и поселки, города, пострадавшие от оккупантов больше всего, получают все необходимое в первую очередь. Гуманитарная помощь, стройматериалы, лекарства.

Конотопский район

Продолжает район приходить в себя от нашествия россиян. На местах бывший стоянок врага уже нашли, по меньшей мере, троих замученных украинцев. Мирных жителей.

Шосткинский район

Разрабатываем безопасные маршруты между общинами по области. Возобновили плановые операции и хирургические вмешательства.

Роменский район

Северная часть – происходит зачистка от оккупантов. По самим Ромнам – город работает в штатном режиме.

Ахтырский район

Тростянец, Ахтырка и Великая Писаревка – работы по возвращению громад к жизни продолжаются полным ходом. Проблем немало, на все реагируем и работаем.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 41-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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