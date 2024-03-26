В разбитом кафе, с порезанными руками осталась варить кофе после удара баллистикой по Киеву: что известно о стойкой баристе

Утром в понедельник, 25 марта, оккупанты ударили по Киеву двумя баллистическими ракетами. Обломки разбили одно из учебных заведений и повредили близлежащие дома, среди которых было и маленькая кофейня. Но, несмотря на многочисленные разрушения, девушка-бариста продолжала готовить кофе в разбитом взрывами кафе.

Что известно о несломленной девушке, которая спаслась за барной стойкой, присев и прикрыв голову руками, – в сюжете ТСН.

Стойкая бариста Мария Евстафьева, которой 18 лет, прославилась в соцсетях своей уже легендарной фразой: "Как нас можно сломить? У нас прилет, а мы работаем и делаем кофе".

"Ко мне заходит подруга с улицы, и говорит: тревогу только включи после бабаха, и только она говорит эту фразу – шандарах-бабах, – вспоминает пережитое Мария. – Я просто слышу, как падает стекло, и первое, что я делаю, – это набрасываю капюшон, так присаживаюсь просто, и все, и вот так, и голову стараюсь максимально под бар, потому что "Основы здоровья" в школе изучала".

Видео со стойкой баристой и ее легендарной фразой разлетелось по Сети.

После этого видео соседи и постоянные посетители начали приходить в кафе и предлагать финансовую помощь, чтобы быстро восстановить заведение.

Совладелица кофейни Карина Громова говорит, что те повреждения, которые есть в заведении, кофейня может устранить своими силами, поскольку есть потребности более насущные – как, к примеру, сборы для военных.

Однако не готовность помочь деньгами больше всего растрогала владельцев и стойкую баристу, а теплые слова поддержки.

"Поприбегали люди, которые просто мои гости, как будто я их дочь. Говорят: боже, успокойся, все хорошо! Класс... Это очень приятно. Просто слова поддержки – мне стало очень приятно", – говорит бариста Мария.

За кофе уже в легендарное кафе начали приезжать киевляне из самых отдаленных уголков столицы:

Я горжусь украинцами, которые, несмотря на такие наши, к сожалению, трудности, все равно продолжают жить и работать.

Как-то захотелось помочь, потому что люди, несмотря на такие проблемы, как выбитые окна, дверей нет, но все же продолжают работать.

Несмотря на такое количество гостей, уже не первый разговор с журналистами и не одну сотню репостов, Мария признается – не до конца понимает, что происходит в Интернете.

"Я не видела еще ни одной новости, ни одного паблика, я телефон не брала в руки с 12 часов, пожалуй, ну, когда мы начали работать полноценно, не знаю, что там", – отмечает девушка.

Остаться на работе было ее собственным выбором.

"У нас есть постоянные посетители, которые каждый день приходят. Как они будут без кофе оставаться сегодня?", – говорит Мария Евстафьева.

Но стать звездой соцсетей она точно не рассчитывала.

"Возможно, когда-то я мечтала стать звездой, но не в таком амплуа", – смеется стойкая баристая Мария.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: В разбитом кафе, с порезанными руками осталась варить кофе после удара баллистикой по Киеву!

Россияне атаковали Киев баллистикой

Напомним, утром 25 марта РФ атаковала Киев ракетами. Обломки сбитых ракет упали в четырех районах города, нанеся разрушения. Так, было повреждено многоэтажное нежилое здание Академии декоративно-прикладного искусства и дизайна, а также три частных дома.

В результате ракетной атаки в Киеве уже 10 пострадавших. Двое из них были госпитализированы, у остальных – острая реакция на стресс.

Оккупационная армия России 25 марта атаковала Киев двумя гиперзвуковыми крылатыми ракетами "Циркон".

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