В разбитую харьковскую Каменку возвращаются люди и засевают поля между остатками ракет

На Харьковщине в освобожденное село Каменка, под Изюмом, возвращаются люди. Там все дома разбиты, улицы заминированы, нет света, газа и воды. Впрочем, для местных это не помеха, люди возвращаются ремонтировать свои дома, сажать огороды и даже возобновлять бизнес, говорится в ТСН.

В Каменке под Изюмом нет ни одного уцелевшего дома, здесь лишь время от времени слышно как на солнце детонируют мины-лепестки. На въезде в село вывесили объявление: помогите отстроить Каменку. «Сначала нам нужен свет, но мы прекрасно понимаем, что для того, чтобы был свет, нам нужно разминировать территорию. Только тогда люди смогут возвращаться в село и собственноручно хотя бы собственноручно своими силами, кто что может восстанавливать. Здесь уже 10-15 процентов огородов засажено. Что-то есть нужно”, – говорит местный житель Дмитрий.

С начала марта прошлого года враг равнял село с землей. Первый авиаудар был по местной ферме, здесь уничтожены десятки единиц агротехники, разбиты ангары, в одном из них до сих пор тлеет пшеница. “Здесь все было – и комбайны, и машины, и ангары. Вот еще зерно дымит, вот уже год, а оно дымит. Все разбито, разграблено. У них так вероятно цель такая, чтобы все уничтожить. А мы восстанавливаем”, – говорит фермер Александр.

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Восстанавливать жилье приехала и семья Зои. Нет крыши, впрочем хоть стены устояли, радуется женщина. Они до сих пор с враждебной символикой, потому что в доме жили русские. “Здесь мусор был просто ужас. Здесь стояла та машина "ЗИЛ" прямо во дворе. Здесь было полно и снарядов и за погребом там полно ящиков», – рассказывает женщина.

Как только закроют кровлю, мечтают о новых обоях, потому что старые испортили оккупанты. "Он — бей хохлов, спасай Россию", — показывают надпись люди.

До войны в Каменке жили более тысячи человек, сейчас же меньше сотни. Волонтеры помогают с восстановлением селянам, решившим окончательно вернуться. Впрочем, этот процесс длительный.

Людмила вернулась в родное село, чтобы с мужем возродить агробизнес. Собственными силами разминировали небольшое поле и начали сев. “Сегодня сеем бакшу. Не знаю, что будет, потому что сроки уже она месяц назад должна быть посеяна. Но погода не давала посеять. Разминировали одно поле своими силами. Ездили трактором, собирали все железки. Все что там лежит, вытаскивали из поля, чтобы обработать. Осталось там две ракеты на том куске, которые трактором не выдернешь”, — рассказывает женщина.

В Каменке о разминировании полей силами ГСЧС пока и речь не идет. Саперы, прежде всего, расчищают от взрывчатки линии электропередач и критическую инфраструктуру, ведь люди здесь живут без света, газа и воды. Но радуются, что хоть без обстрелов и под украинским флагом.

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