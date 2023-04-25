В разбомбленном музее в Купянске погибла работница, которая только неделю назад приступила к работе: подробности трагедии

Утром россияне ударили по центру Купянской ракетой С-300. Попали в краеведческий музей, где были люди — погибли две сотрудницы музея — 54 и 57 лет. Их тела пришлось извлекать из-под завалов. Еще десять человек — ранены, говорится в ТСН.

В девять на работу пришли работники, а через несколько минут россияне запустили туда две ракеты. Из-под завалов сразу извлекли тело сотрудницы музея. "На месте уже отработали взрывотехники и предварительно установили, что это С-300. Две ракеты прилетели. Погибшая женщина она где-то неделю назад только приступила к работе”, — говорят в полиции.

Тело еще одной женщины – директора музея – искали несколько часов. На первый этаж, где они были в момент взрыва, обрушились несколько перекрытий.

У руин с надеждой ждали родственники и коллеги. За 5 часов поисковой операции спасатели смогли достать тело второй погибшей.

Из музея успели вывезти часть ценных экспонатов. Остальные еще готовили к эвакуации и именно этими в последние дни и занимались сотрудники. К тому же в этом помещении работал и департамент культуры. Андрей именно в это утро должен был прийти устраиваться туда на работу. “Я со вчерашнего дня устроен художником. Сегодня должен был принести документы, взятые с собой. Но, к сожалению, так произошло”, — говорит мужчина.

Это было последнее уцелевшее культурное заведение в Купянске. За более чем полгода обстрелов россияне разбили все библиотеки, музеи и дома культуры в городе. Каждый день россияне уничтожают Купянск ракетами и артиллерией. Целит исключительно по гражданским зданиям. В это утро десять человек получили ранения, троих — госпитализировали в больницу. “Это 9 с копейками. Я только вышел, хотел покурить, а оно как ударило два раза. Прилеты считай каждый день”, — рассказывает свидетель.

В таком страхе люди в прифронтовых районах живут каждый день. Только за последние сутки россияне обстреляли не менее 10 населенных пунктов.

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