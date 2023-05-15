В разрушенное "Шахедами" село на Хмельнитчине начали пускать жителей: взрывные волны потрощили тысячу домов

Люди в ужасе вспоминают, как начались взрывы и все сыпалось, как кричали дети и как приходилось эвакуироваться.

В Хмельницкой области железнодорожники завершили ремонт пути, поврежденного субботними взрывами, однако поезда и дальше курсируют в объезд, пока не поступит сигнал от военной администрации области, что движение полностью безопасно, говорится в ТСН.

В село Грузевица, по которому враг попал в ночь на субботу, сейчас доступ ограничен, стоит блок пост, но жителям уже разрешили возвращаться домой. Село сейчас выглядит как после стихийного бедствия — почти каждый дом здесь без крыши, нет окон, выбиты двери. Все это последствия мощных взрывов от попадания вражеских "Шахедов".

“Окна выбили, в кухне упал потолок, тот пластик с той глиной, Боже, что там делается. Все разбили, дверь, ужас. На доме 25 писем шифера”, — рассказывает Галина.

Два дня назад враг ударил по здешнему объекту инфраструктуры и мощной волной одновременно снесло крыши и окна не только в Грузовице, но и в окрестных селах и даже в части Хмельницкого. Чудом обошлось без погибших.

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Поврежденных домов так много, что их еще не успели сосчитать. По приблизительным оценкам военной администрации, это тысячи домов. Обломками стекла ранены три десятка человек. Большинство уже отпустили домой, но двое до сих пор остаются в больнице. “Услышали взрыв, с мужчиной поднялись, дети спали, мы бегом во многом были ушли в подвал. Дети пищат, кричат. Оно сыпется, все в песке, извести. Хорошо, что внизу у нас есть подвал. Когда пришла в подвал, я пришла в ужас”, — вспоминает Алла.

"Прилетел первый "Шахид", вышел посмотреть, вижу нет ничего сильного, через две минуты второй взрыв, выбило дверь, мы сразу детей к родственникам, люди сами начали выезжать, эвакуироваться", — рассказывают местные.

В Грузе и соседних селах, а также Хмельницком развернули пункты помощи. Пострадавшим от взрывов раздают пленку и стекло, чтобы временно закрыть окна. Работает комиссия, чтобы оценить ущерб. Людям предлагают два варианта компенсации. “Вариант проще – осуществить ремонт за собственные средства, получить частичную компенсацию, 80 процентов от городского бюджета. Второй вариант – воспользоваться е-Восстановлением, но процедура длиннее, люди должны зарегистрироваться, после того придет комиссия, обследует, выдаст акт”, — объясняет заместитель хмельницкого городского головы Василий Новачок.

Большинство жителей начинают чинить жилье своими силами. Наспех накрывают шифером крыши и закрывают окна, чтобы впоследствии получить за все это компенсацию, чиновники советуют собирать все квитанции на стройматериалы.

Напомним, к утру 13 мая регион атаковали российские дроны. Поврежденный объект инфраструктуры и жилье. Людей, живущих близко к местам попадания, были эвакуированы. Медицинская помощь потребовалась трем десяткам человек.

А одного раненого в результате вражеских ударов по Тернополю доставили во Львовский ожоговый центр, у мужчины обожжена треть тела. Состояние второго пострадавшего лучше – он уже долечивается дома, у него незначительные осколочные ранения.

Россияне дважды атаковали Тернополь ракетами на выходных – поздно вечером в субботу и на рассвете воскресенья. В результате ракетных обстрелов сгорели склады с гуманитарной помощью, полимерными материалами и сельхозпродукцией. Их гасили всю ночь: восьми десяткам спасателей помогал специальный робот. Им чрезвычайники управляли с безопасного расстояния с помощью пульта управления.

В результате утреннего воскресного обстрела разрушений подвергся дачному кооперативу вблизи Тернополя. 12 домов порубили обломками и выбили стекла, два дома полностью уничтожены. Также осколки ракеты попали в коммунальное автотранспортное предприятие – полсотни авто повреждены.

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