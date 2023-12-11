В разрушенном Россией городе установили боевую елку: как выглядит праздничное дерево (фото, видео)

Россияне ни на мгновение не прекращают крушить Орехов в Запорожье. В городе до сих пор остается около тысячи человек. Выживать им помогают волонтеры, полицейские и спасатели. В городе нет света, воды и газа, впрочем работают магазины и почта, а с недавних пор настроение ореховцам поднимает и украшенная уцелевшая от обстрелов елка.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Киры Овес.

В Орехове спасатели установили праздничную елку. Она здесь боевая – ствол из остатков снаряда от "Урагана".

"Обнаружили, что эту конструкцию можно использовать в гражданских целях, поэтому мы быстро нашли ей применение", — говорит начальник 14 ГПРЧ Виталий Черный.

Елка в Орехове

Орехов всего в 9 километрах от врага — обстрелы здесь каждый день. Несмотря на это, в подвале до сих пор работает почта.

"Каждый день к нам приезжает машина из Запорожья с посылками, с письмами, с пенсиями, кто что, пенсионеров у нас в городе 200 человек", – говорит заведующая почтовым отделением Валентина Бундур.

Валентина Бундур.

Валентина на работу добирается из соседней Преображенки. Ее село наполовину разрушено.

В Орехове, рассказывают жители, нет не только воды, но и света и газа. Отсюда 13 000 человек уехали, осталось чуть больше тысячи.

Орехов

В городе работает несколько магазинов и даже столовая. В Запорожье ходит маршрутка, а вот по городу люди передвигаются по велосипедам, берегутся от обстрелов как могут. Ореховцы хотят верить в новогодние чудеса и приносят на праздничную елку свои украшения.

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Напомним, военные рассказали о ситуации на Запорожском направлении.

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