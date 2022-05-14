В разрушенный "Добропарк" в Киевской области возвращается жизнь

В разрушенный "Добропарк" в Киевской области возвращается жизнь

На руинах "Добропарка" в Киевской области прозвучала "Молитва за Украину". Это новая композиция Академического ансамбля Вооруженных Сил Украины.

Проект "Відлуння руйнації" начинает художественные акции на знаковых разрушенных объектах, чтобы привлечь как можно больше волонтеров для их восстановления. В "Добропарке" уже начали работать добровольцы, но рук нужно еще больше для ухода за коллекцией растений.

Как жизнь возвращается в парк, в эфире "1+1" марафона "Единые новости" рассказала корреспондентка ТСН Ирина Маркевич.

5 миллионов цветущих тюльпанов на фоне развалин. Это "Добропарк" в селе Мотыжин Киевской области. На этой территории жили полторы тысячи российских оккупантов. Они полностью разграбили дендропарк. А от основного здания остались руины. Гектары цветов все время оккупации были без присмотра. За восстановление парка уже взялись и работники, и волонтеры.

20 гектаров своей земли в "Добропарке" решили выделить под выращивание овощей. Здесь сажают семена только украинской селекции и готовы вернуться, чтобы собирать урожай. Также здесь сезон тюльпанов. После этого парк закроется на несколько недель, чтобы готовиться к расцвету полей с лавандой.

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Чтобы привлечь как можно больше внимания украинцев к разрушенным знаковым туристическим и культурным объектам, проект ""Відлуння руйнації" устраивает художественные акции. Сегодня на руинах "Добропарка" раздается "Молитва за Украину" Академического ансамбля Вооруженных сил Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что после месяца боев, ракетных ударов и оккупации, после недельного разминирования и почти месяца без специального полива открыли самый большой парк тюльпанов в Украине — "Добропарк".