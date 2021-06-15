В реке Тетерев рыбалка обнаружил тело 29-летнего мужчины с сильными ушибами

Полиция предполагает, что после преступления тело мужчины к реке отнесли.

В Житомирской области ищут убийцу человека, тело которого нашел рыбак на берегу реки Тетерев.

Об этом говорится в ТСН.12.00.

Мужчина после находки вызвал полицию и те быстро установили личность погибшего. Им оказался 29-летний мужчина из соседнего села. Правоохранители уверены, что это не несчастный случай, ведь на теле погибшего много ссадин и ран, будто его били. Наиболее вероятно, говорят копы, после преступления тело мужчины к реке отнесли.

«Утром нашли человека 29 лет, якобы или избит, возможно сбил трактор или машина, потому что очень много повреждений», — говорит житель с.Лищин Анатолий Горностай.

Новости Украины: в Житомирской области рыбак на берегу реки нашел тело мужчины

Сейчас пытаются отследить, где и с кем был тот накануне. Местные жители уже рассказали, что вечером видели мужчину недалеко от магазина. Версий преступления в полиции пока не комментируют.

Напомним, что недавно в Николаеве мужчина вытащил из реки тело в простыне с кучей камней. Полиция быстро установила личность погибшего. 64-летнего мужчину больше недели разыскивали как без вести пропавшего.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку