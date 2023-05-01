В результате атаки Павлограда пострадали 5 детей – все девочки от 8 до 16 лет: что известно об их состоянии

Изуродовано также 24 многоэтажек, пенал 80 частных домов, девять школ и детсадов, 5 магазинов, банк и амбулатория.

В результате ночной ракетной атаки на Днепропетровщине пострадали 34 человека, из них пятеро детей. В Павлограде повреждено промышленное предприятие, говорится в ТСН.

В Павлоград до сих пор доступ СМИ запрещен, поэтому поговорить с потерпевшими и свидетелями атаки нет возможности.

В общей сложности пострадали 34 человека, из них пятеро детей. Все девушки. Две женщины, 45 и 55 лет, в реанимации, но их состояние стабильное. У обоих сотрясение головного мозга, а у одной еще и переломы ребер и повреждение легких. Прогноз медиков оптимистичен. Остальные пострадавшие лечатся дома. Это черепно-мозговые травмы, сотрясения мозга, это ушибы, это контузии, переломы, это отравление продуктами горения. К сожалению, среди пострадавших пятерых детей. Это девочки от 8 до 16 лет”, — отмечает первый заместитель председателя ОВА Владимир Орлов.

В самом Павлограде повреждено промышленное предприятие. Изуродовано также 24 многоэтажек, пенал 80 частных домов, девять школ и детсадов, 5 магазинов, банк и амбулатория. Есть разрушения и в общинах вблизи города. Там повреждено около полусотни частных домов, а также школа.

Полиция развернула штаб в Павлограде. Принимают заявления об убытках.

Последствия российской атаки могли быть еще более серьезными. Враждебным планам помешали силы ПВО. Только над Днепропетровщиной им удалось сбить 7 ракет.

Напомним, что второй раз за три дня враг атаковал Украину с воздуха, тревога звучала во всех областях. Этой ночью в двадцать тридцать Россия подняла стратегическую авиацию из Оленегорска, это Мурманская область и из района Каспийского моря. Из вражеских самолетов было выпущено 18 крылатых ракет — Ха 101 и Ха 555. Украинская противовоздушная оборона уничтожила 15 воздушных целей, сообщил главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

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