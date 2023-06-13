В результате атаки по Кривому Рогу в больнице остаются 12 человек, состояние троих - критическое

11 погибших и 34 пострадавших из-за ночной ракетной атаки по Кривому Рогу. Россияне ударили по пятиэтажке, складу с напитками, автотранспортному предприятию, спасательному подразделению. Все это – гражданские объекты, говорится в ТСН.

В разрушенной пятиэтажке квартиры в двух подъездах выгорели дотла. Один вражеский удар россиян в мгновение ока разбил жизнь более сотни людей, живших здесь. Среди погибших - пожилая пара и молодые супруги, Давид и Ксения Эпельман, им было по 22 года, она – учительница начальной школы. Недавно пара отпраздновала первую годовщину бракосочетания.

Ракета ударила прямо возле дома в три ночи, когда почти все жители спали. Огонь мигом охватил дом, стремительно поднялся с первого до пятого этажа. Спасали, как могли. Люди спускались на простынях. Полицейские и спасатели выносили жителей. Случайный свидетель залез по дереву на балкон второго этажа и снял маму с мальчиком. Всего здесь спасли 12 человек.

Всего в результате ночных ракетных ударов 34 человека ранены, 12 остаются в больницах. Состояние трех из них - крайне тяжелое. У них минно-взрывные ранения и сильные ожоги. У самого тяжелого повреждено 80 процентов тела.

Известно также о 7 погибших на складе безалкогольных напитков. Спасатели уже завершили там разбор завалов, выяснилось, что все 7 – работники этого склада. "Там был склад с водой, с водной продукцией. Это мирные работники. Все объекты, по которым сегодня были нанесены ракетные удары, никак не касаются объектов какого-либо военного сообщения”, - говорят в ОВА.

“Не могут выиграть на поле боя – борются россияне с мирным населением. Они боятся нашего наступления. Они боятся нашего сопротивления, которое уже шестнадцатый месяц мы совершаем против врага. Поэтому, я думаю, это такая безысходность – запугать наших людей”, - предполагает министр внутренних дел Игорь Клименко.

Завтра в Кривом Роге объявлен день траура. Областные власти уже объявили, что родственники погибших получат по триста тысяч гривен. Людям, потерявшим жилье, предложили временное прибежище. Однако пока за ним никто не обратился – пострадавшие поселились у родственников.

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