Лора Лумер

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Известная американская журналистка и блоггер Лора Лумер объяснила, почему не поедет брать интервью у диктатора Путина.

Об этом Лумер рассказала в эксклюзивном интервью Наталье Мосейчук для проекта «Мосейчук+».

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По мнению блоггерши, у Путина нет желания общаться с прессой, и вообще не хочет разговаривать с кем-то, кроме пропагандистов. Интерью с Путиным своего коллеги Такера Карлсона она назвала очень странным.

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«Но если честно, если бы у меня был разговор, будь у меня возможность поговорить с Путиным, конечно, я журналист — но я приду с реальными вопросами. В то же время я волнуюсь, что если я задаю ему эти вопросы, которые хочу задать, они, вероятно, меня убьют. Я думаю, меня, вероятно, отравили бы в России, или, возможно, держали по плену как инструмент для переговоров — как они уже держали американцев раньше. Я не верю, что была бы в безопасности, если бы поехала в Москву как журналист для разговора», — рассказала Лумер.

Она подчеркнула, что нет никакого желания делать пропагандистские туры.

«Позировать на фоне церквей и делать вид, что в России есть свобода вероисповедания. Они пытают и убивают тысячи украинских христиан. Они сотрудничают с исламскими джихадистами в армии Кадырова… У меня нет никакого видения, как освещать Россию в положительном свете. Я желаю увидеть конец войны и получить ответы от Путина», — подытожила блоггер Лора Лумер.

Напомним, в конце июля блоггерша-соратница Трампа Лора Лумер неожиданно прибыла в Киев.

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В Киеве она записала интервью у президента Владимира Зеленского.

Дата публикации 20:57, 26.07.26 Количество просмотров 24 Лора Лумер прозрела? Зачем трампистка и экспропагандистка "раша тудей" приезжала в Киев

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