В РФ заявили о якобы выдворении из США более 20 своих послов: Вашингтон опровергает

Россия заявляет, что мол Вашингтон хочет, чтобы дипломаты РФ оставили США до 3 сентября.
Посол России в США заявил, что Вашингтон требует от 24 российских дипломатов покинуть страну. Якобы через месяц, третьего сентября, в них заканчивается срока действия виз и они должны выехать из Штатов.
Об этом говорится в сюжете ТСН.Ранок.
В этом же заявлении российский посол пожаловался, что американцы придирчиво стали подходить к процедуре выдачи виз работникам российских диппредставительств и их семьям. В Госдепе США заявление российского посла назвали некорректной. Там говорят, что не планируют выдворять российских дипломатов.
Напротив предлагают им в обычном порядке подать заявления на продление американских виз, и в случае положительного решения они могут и дальше работать в США.
Между тем, в Евросоюзе стремятся "искать пути взаимопонимания" с Россией по "нужных" вопросов. Хотя РФ не рассматривают как великую державу с экономической точки зрения, она имеет много вооружения, в частности ядерного, а также "нетрадиционные новые технологии, которые она без особых колебаний использует".