В РФ заявили о якобы выдворении из США более 20 своих послов: Вашингтон опровергает

В РФ заявили о якобы выдворении из США более 20 своих послов: Вашингтон опровергает

Россия заявляет, что мол Вашингтон хочет, чтобы дипломаты РФ оставили США до 3 сентября.

Посол России в США заявил, что Вашингтон требует от 24 российских дипломатов покинуть страну. Якобы через месяц, третьего сентября, в них заканчивается срока действия виз и они должны выехать из Штатов.

Об этом говорится в сюжете ТСН.Ранок.

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В этом же заявлении российский посол пожаловался, что американцы придирчиво стали подходить к процедуре выдачи виз работникам российских диппредставительств и их семьям. В Госдепе США заявление российского посла назвали некорректной. Там говорят, что не планируют выдворять российских дипломатов.

Напротив предлагают им в обычном порядке подать заявления на продление американских виз, и в случае положительного решения они могут и дальше работать в США.

Новости мира: Вашингтон попросил 24 российских дипломатов покинуть страну до 3 сентября

Между тем, в Евросоюзе стремятся "искать пути взаимопонимания" с Россией по "нужных" вопросов. Хотя РФ не рассматривают как великую державу с экономической точки зрения, она имеет много вооружения, в частности ядерного, а также "нетрадиционные новые технологии, которые она без особых колебаний использует".

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