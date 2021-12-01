В Риге завершилась встреча министров НАТО: Россию предупредили о "серьезных последствиях" в случае нападения на Украину

В Риге завершилась встреча министров НАТО: Россию предупредили о "серьезных последствиях" в случае нападения на Украину

30 министров иностранных дел НАТО снова подтвердили, что в случае новой агрессии Россия заплатит высокую цену.

В Латвии завершилась министерская встреча НАТО, где обсуждали угрозу России. В работе саммита участвовала и Украина. Киев призывает предупредить агрессию Кремля, а в России требуют гарантий, что Украина не будет вступать в НАТО.

Об этом идет речь 1 декабря в сюжете ТСН.19:30.

Сегодня 30 министров иностранных дел НАТО снова заявили, что в случае новой агрессии Россия заплатит высокую цену. Речь идет об экономических и финансовых санкциях.

Даже если Украина не является членом Альянса и на нее не распространяются гарантии коллективной безопасности, НАТО готовится к худшему сценарию и попытается сдержать Россию и сделать Украину более обороноспособной.

"Мы должны оставаться бдительными и избегать эскалации. Министры дали понять, что возможная российская агрессия дорого ей обойдется и будет иметь серьезные политические и экономические последствия", — заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг.

Россия, тем временем, все обвинения отвергает. В Москве говорят, что это НАТО провоцирует РФ, а Украина якобы стягивает войска к линии разграничения на Донбассе. Российский президент уже потребовал документальных гарантий, что Украина никогда не войдет в состав Альянса.

Генсек НАТО призвал готовиться к худшему сценарию из-за взыскания российских войск

"В диалоге с США и их союзниками мы будем настаивать на разработке конкретных соглашений, исключающих дальнейшее расширение НАТО на Восток и размещение угрожающего нам оружия в непосредственной близости от территории России", — сказал Владимир Путин.

В свою очередь Столтенберг подчеркнул, что только Украина и 30 союзников НАТО решают, когда Киев будет готов присоединиться к НАТО.

"Россия здесь не имеет права вето. Россия здесь не имеет права голоса. И Россия не имеет права создавать сферу влияния и пытаться контролировать своих соседей", — сказал он.

То, что Кремль не может препятствовать Украине сблизиться с НАТО и не имеет права высказываться о том, что делать Киеву — об этом в Риге сказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. А на упреки государства-агрессора министр ответил, что Москва всегда возлагала вину на тех, на кого нападала.

"Лучшее оправдание агрессии — обвинение в адрес жертвы агрессии, что это она виновата и она напала. Эта методика на протяжении веков остается неизменной, ею руководствуется Российская Федерация. Именно поэтому мы активизируем работу над разъяснением наших действий. И в ОБСЕ, и в НАТО и в ЕС четко понимают — ответственность за происходящее несет Москва", — отметил Кулеба

2 декабря Дмитрий Кулеба должен обсудить ситуацию с госсекретарем США Энтони Блинкеном, а затем Блинкен проведет отдельную встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым. Энтони Блинкен сообщил, что Белый дом уже предупредил Кремль — в случае вторжения в Украину там будут применены жесткие экономические санкции, от которых раньше предпочли удержаться.

Ранее заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд предупредила Россию, что Вашингтон может ввести против Москвы беспрецедентные санкции.

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