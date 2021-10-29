В Риме протестующие требовали вакцинацию для каждого в мире, а в США – возмущались обязательной прививкой

В Риме протестующие требовали вакцинацию для каждого в мире, а в США – возмущались обязательной прививкой

Обязательную прививку в США называют наступлением на собственные свободы.

Требовать всемирной вакцинации у лидеров самых богатых стран планеты — собрались активисты нескольких правозащитных организаций в Риме накануне саммита Большой двадцатки.

Об этом идет речь в ТСН.14.00.

В белых масках и халатах они стояли у гроба с надписью "5 миллионов смертей" и швыряли в воздух фальшивые деньги. Флэшмбом пытались привлечь внимание к тому, что более богатые страны монополизуют вакцины и привили уже 70-80 процентов населения, тогда как у бедных — вакцинированных менее двух процентов.

«Если мы хотим, чтобы все были в безопасности – каждого нужно вакцинировать. Это самый большой урок пандемии. Поэтому мировые лидеры должны прилагать конкретные усилия, чтобы это произошло», — заявляют активисты.

Новости мира: в Риме активисты в белых масках и халатах требовали всемирную вакцинацию

А в болгарской столице наоборот требовали не усугублять ограничения для невакцинированных. Тысячи митингующих — среди них преимущественно работники ресторанной индустрии организовали шествие по центру Софии и блокировали дороги.

Так называемые "зеленые" документы убеждают, доведут их до банкротства, потому что с тех пор, как их ввели в заведениях питания, уменьшилось количество посетителей почти на 80 процентов.

Власти объясняют введение "ковид"-документов высоким уровнем заболеваемости. Он, кстати, самый высокий среди стран ЕС.

А в самом большом городе Соединенных Штатов Нью-Йорке протестовали против обязательной вакцинации. Мэр города на прошлой неделе установил крайний срок для вакцинирования работников – до 5 вечера сегодняшнего дня. Иначе людей отправят домой без зарплаты. Акцию организовали напротив мэрии города.

А обязательную прививку называют наступлением на собственные свободы.

Новости мира: в столице Болгарии тысячи людей протестовали против COVID-сертификатов

Напомним, что количество новых заражений коронавирусом в Украине продолжает обновлять рекорды. В сутки диагноз подтвердили у 26 870 человек. Это самая высокая цифра от начала пандемии. Почти 5 с половиной тысяч больных пришлось госпитализировать. 648 больных умерли.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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