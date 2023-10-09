В роддоме в Белой Церкви умерла беременная с нерожденным ребенком: родные ошарашены действиями врачей и условиями (фото)

В Белоцерковском роддоме на седьмом месяце беременности умерла женщина вместе с нерожденным ребенком. Марина Ситникова попала в медучреждение из-за повышенного давления и одышки. Врачи уверяли, что все хорошо и обещали выписать беременную. Родные обвиняют их в халатности и требуют наказать виновных. Полиция начала расследование.

Трагедия в роддоме произошла 2 октября. Сестра умершей Ирина Григор в комментарии сайту ТСН.ua рассказала, что Марину положили в больницу 27 сентября. Она пролежала там меньше недели.

Беременность протекала нормально

"Сестра моя была на седьмом месяце беременности. Ей было 38 лет. Беременность протекала нормально. Буквально перед тем, как попасть в больницу, у нее появилась одышка, скакало давление, было учащенное сердцебиение. Она на это жаловалась, что плохо себя чувствует", – говорит Ирина.

Женщина была на учете в частной клинике. Когда почувствовала, что ей тяжело дышать, сразу сходила на прием к своему терапевту. Беременной выписали таблетки, однако самочувствие не улучшилось. Однажды женщине внезапно стало плохо: немелая рука, лицо, плыло перед глазами.

Родные обвиняют врачей в смерти Марины/Фото предоставила сестра женщины

"Я пришла к ним, захожу, а она мне говорит: "Представляешь, я сидела только, отписывала по работе, и такие серые пятна появились перед глазами". А потом, говорит, вернулась, смотрит и словно перестает видеть Максима, мужа своего. Онемела левая рука. Это буквально за минуту это все. Начало неметь у губы. Мы решили вызвать скорую”, – вспоминает сестра Марины.

Медики сделали кардиограмму, которая показала тахикардию, давление было высокое, а пульс учащен. Родным объяснили, что такое случается у беременных и предложили поехать в больницу. Они отказались, однако из-за волнения сразу отправились в медучреждение самостоятельно. Беременную госпитализировали в Белоцерковский роддом.

Обещали выписать, когда сможет дойти до туалета в конце коридора

Все время, пока беременная лежала в больнице, у нее было плохое самочувствие, ей было тяжело дышать и ходить. Женщина не могла самостоятельно дойти от палаты до туалета, расположенного в конце коридора.

“Выходила она к нам, едва доходила, мы в коридоре ее ждали, даже не на нижнем этаже. Врачи объясняли, что у нее просто идет какая-то обеспокоенность изнутри, что ничего такого нет. Что они давление ей нормализовали. Была одышка якобы из-за того, что плод растет и может ее давать. Ее врач говорила: "Я вас отпущу домой тогда, когда вы дойдете до туалета в конце коридора". Она стеснялась ходить на ведро, но ей тяжело было ходить”, – рассказывает Ирина.

Сестра утверждает, пока Марина лежала в отделении, ей ни разу не сделали кардиограмма или какие-либо другие обследования. В роддоме беременной не разрешали пользоваться душем, расположенным на этаже, а родных не пускали в палату.

“Покупаться было нельзя. Она хотела, но ей сказали, что это душ для медперсонала. Однажды Максим взял миску, постель, одежду и поехал туда с намерением, что я зайду в палату. Я взяла дома все, что у меня было: шапку, маску, бахилы. Зашла к ней в палату в халате, набрала воды, мы помыли ее. Когда я пошла вынести ведро, за мной зашла медсестра и сказала, что это "однократная акция, давайте все на выход", – рассказывает сестра Марины.

Родственникам не сообщили о смерти женщины с ребенком

В преддверии трагедии к беременной приехал муж. Марина попросила, чтобы он заплатил за одноместную палату, которая освободилась в отделении. Женщина объяснила, что там есть отдельный туалет, в общей палате ей тяжело и неудобно.

"Максим помог разложить ей вещи и она осталась в этой одноместной палате. Он с ней переписывался весь этот вечер. Но все равно мы чувствовали, что она была обеспокоена, напугана. Когда Максим рано проснулся, он звонил, но телефон был выключен, она не отвечала нигде. Он отправился в больницу. Когда поднялся на этаж, попросил позвать Ситникову из 12 палаты, а они говорят, что ее нет. Он говорит, подумал, что она уже рождает", – рассказывает Ирина.

Пара ждала дочь/Фото предоставила сестра Марины

В отделении мужу беременной объяснили, что ее перевели на пятый этаж и отправили туда с вопросами. Пока поднимался, медики позвонили и попросили спуститься к главному врачу. В кабинете же сообщили, что жена с ребенком по неизвестным причинам скончались.

"Он спросил, что произошло. А они говорят, что не знают: “Мы не знаем, что случилось, случилась трагедия. Врач мне объяснил, что это могло с ней случиться дома, на улице, на детской площадке. На что я объяснила ему, что она была у них под их наблюдением. Если вы видели, что ей тяжело, чего вы снимаете с себя ответственность, чего вы не отправляете в Киев? Почему вы не перезвонили родным и не сказали?” – говорит Ирина.

Врачей обвиняют в халатности

Вскрытие показало, что беременная умерла от флебита и тромбофлебита нижних конечностей. Родные Марины обвиняют врачей Белоцерковского роддома в халатности. По их словам, они не сделали ничего, чтобы спасти женщину и семимесячного ребенка.

“Очень болит у нас. Врачи все работают, они на своих должностях. Я хочу, чтобы виновные были наказаны. Потому что они видели ее состояние, видели, что с ней происходит, сколько ей лет и на каком месяце она беременна. Это халатность врачей", – говорит сестра умершей.

Марине было 38 лет/Фото предоставила сестра женщины

Ирина считает, что медики в отделении ждали, пока родные заплатят, чтобы находиться в нормальных условиях и иметь возможность хотя бы помыться.

"Когда врач говорит "дойдешь в туалет – мы тебя выпишем домой", когда в больнице тебе не дают пользоваться душем, у меня создается впечатление, что за него нужно заплатить деньги. У нас сейчас нет никакой пандемии. Я когда зашла в больницу, была одета полностью, но меня выгоняли. Когда она лежала под капельницей, у нее не была помыта тарелка. Пришла к ней раздатчица и не насыпала есть, потому что у нее не была помыта посуда. Они даже тарелку ей не помыли. Как это называется? Надо платить в карман? – говорит женщина.

Что говорят в роддоме

Главный врач Белоцерковского роддома Юрий Кух публично прокомментировал трагедию в медучреждении. Он сообщил, что инициировал внутреннее расследование и будет способствовать следствию.

“Приношу искренние соболезнования семье и близким. По факту произошедшего правоохранительные органы проводят расследование. Я, как руководитель предприятия, хочу подчеркнуть: я лично буду всесторонне содействовать органам следствия, чтобы подобная трагедия не повторилась больше никогда. Кроме того, по моей инициативе проводится внутреннее расследование. В случае выявления каких-либо нарушений протокола лечения оправданий не будет никому", – сказал Юрий Кух.

Мы пытались связаться с врачами Белоцерковского роддома, но по указанным телефонам на сайте медучреждения никто не отвечает.

В полиции открыли уголовное производство

Как сообщили сайту ТСН.ua в полиции Киевской области, по факту смерти беременной женщины правоохранители начали досудебное расследование за ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником по ч. 2 ст. 140 Уголовного кодекса.

"Следователи Белоцерковского управления полиции Киевщины собирают всю имеющуюся информацию для полного и объективного расследования в уголовном производстве", — отметила спикер полиции Яна Ермоленко.

Назначены соответствующие экспертизы, правоохранители ждут результатов.

Напомним, что это не первая трагедия в Белоцерковском роддоме. Ранее там умерла молодая женщина с ребенком в утробе. В роддом Ангелину муж привез в начале схваток. Там она пробыла почти сутки. Мужчину к ней не пускали и уверяли, что с роженицей все в порядке. А уже к утру родным сообщили о внезапной смерти женщины.

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