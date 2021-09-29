В родильное с сиреной: в Ровно патрульные сопровождали такси с беременной

В родильное с сиреной: в Ровно патрульные сопровождали такси с беременной

За помощью обратился брат женщины.

Ровенские копы сопровождали такси с беременной, у которой начались схватки.

Об этом говорится в ТСН.Ранок 29 сентября.

На 102 позвонил брат женщины и сообщил, что его беременная сестра едет с Волыни в перинатальный центр в Ровно. И у нее схватки.

Боялся, что она начнет рожать прямо в машине. Копы связались с водителем такси, который вез будущую маму и поехали навстречу. Такси увидели уже возле Ровно и начали сопровождать.

В перинатальном центре были за считанные минуты. Там женщину уже ждали медики. Копы вернулись на патрулирование, а вскоре им позвонили родственники и сообщили, что на свет появилась маленькая Эмилия. И она, и роженица чувствуют себя хорошо.

Новости Украины: ровенские копы сопровождали такси с беременной, у которой начались схватки

Напомним, в Херсоне патрульные помогли спасти маленькую девочку, которую родители везли в больницу, но попали в пробку. У ребенка останавливалось дыхание и нельзя было терять ни минуты.

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