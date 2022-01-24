В России акции "локомотивов" экономики несутся вниз, рубль существенно проседает

Стоимость рубля, как и акций ведущих компаний, также падает: за один доллар дают 78,62 руб.

Индексы российских фондовых бирж постоянно падают на фоне заявлений западных государств о вывозе дипломатического персонала из Киева, что может свидетельствовать о высокой вероятности возобновления военной агрессии РФ против Украины.

Так, индекс РТС рухнул более чем на 10% от момента сегодняшнего открытия (1264 пункта). Мосбиржа падает на 8% (3172 пункта).

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Следовательно, стоимость акций ведущих компаний России идет вниз: ВТБ – снижение более чем на 7%, Сбербанк – минус 6,5%, Газпром – в минус 7,5%, Яндекс – снижение почти на 6%.

За последние несколько часов рубль тоже проседает. За один доллар дают 78,62 руб., за одно евро – 88,95 руб.

Напомним, Россия продолжает стягивать войска к границам с Украиной. Так, спутники компании Maxar Technologies обнародовали новые кадры украинско-российских границ, на которых видно значительное увеличение количества российских войск.

В результате этого, 23 января 2022 года Государственный департамент США принял решение о добровольном отъезде государственных служащих США из посольства в Киеве и приказал им уехать из-за угрозы российских военных действий.

В Госдепартаменте США подчеркнули, что "решение о санкционированном/обязательном отъезде никоим образом не повлияет на их приверженность поиску дипломатического решения относительно глубоко тревожного наращивания сил России в Украине и вокруг нее".

В свою очередь, в украинском МИД назвали такое решение американской стороны "преждевременным" и считают его "проявлением чрезмерной предосторожности".

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