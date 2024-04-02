В России – "бавовняный" день: подробности удара по заводу по производству "Шахедов", НПЗ и блэкаут в Крыму

В России снова что-то происходит – 2 апреля беспилотники атаковали завод по производству дронов-камикадзе "Шахед" в Татарстане и нефтеперерабатывающий завод "ТАНЕКО" в Нижнекамске. Отныне дронов у рашистов станет меньше. ГУР провело уникальную спецоперацию.

Все, что известно об уничтожении заводов – в эксклюзиве TSN.ua. рассказала Виктория Гнатюк.

Встреча Зеленского и атака беспилотников в России – совпадение?

Еще 1 апреля президент Владимир Зеленский собрал всех руководителей ГУР, СБУ и ВСУ, где три часа говорили о производстве украинских дронов, а уже 2 апреля – в России произошла очередная атака дронами – так сказать, показали, что не шутили.

Что известно об атаке

Дроны атаковали Россию под утро 2 апреля, удар пришелся на завод в Татарстане в городе Елабуга. Власти субъекта РФ Республики Татарстан заявили, что "крайне важно сохранять спокойствие".

"Утром на предприятиях Татарстана в Елабуге и Нижнекамске была совершена атака беспилотных летательных аппаратов. Серьезных разрушений нет. Сейчас крайне важно сохранять спокойствие и не поддаваться панике, которую намеренно пытаются посеять те, кто совершил это преступление", — заявили в РФ.

Но в свидетельствах они путаются. Например, генеральный директор ОЭЗ "Алабуга" Тимур Шагивалеев заявил, что украинский дрон "атаковал общежитие".

Откровенная ложь рашистов и доказательства американцев

Ну, конечно, Украине некуда девать деньги, так решили запустить беспилотных по общежитию в Татарстане. Даже звучит смешно, но зомбоящик сказал, что атака по общежитию, значит, так и есть. Но есть нюанс. Год назад этот же гендиректор Алабуга Тимур Шагивалеев в сюжете местных СМИ засветил производство ударных дронов.

Сегодня прилетели "приветы" тем, кто уже год собирает ударные дроны, чтобы терроризировать население Украины. А сегодня Шагивалеев кривит душой, рассказывая о том, что "атаковали общежитие студентов".

"Студентов", уже год собирающих оружие для убийства украинцев. Поэтому важно не путать причинно-следственную связь. "СВО" – это агрессивная война против Украины, которую начал Путин и теперь последствия этой войны будут догонять всех его рабов.

Комплекс хостелов, тоже подвергшийся атаке, был построен для работников особой экономической зоны и студентов местного колледжа "Алабуга Политех" в 2022 году. Это уже как следствие. А самой целью беспилотника был завод, на котором собирались "Шахеды", которые россияне маркируют под "Герань-2".

Белый дом опубликовал спутниковый снимок, являющийся доказательством строительства в российской Республике Татарстан завода по производству иранских дронов-камикадзе, которыми Россия уничтожает гражданскую инфраструктуру в Украине. По данным американской разведки, завод по производству дронов строили в так называемой специальной экономической зоне "Алабуга" в сотнях километров восточнее Москвы. Подготовительные работы по строительству попали на спутниковое фото, сделанное в апреле 2023 года.

По данным украинских СМИ "подгончик" со взрывом в Татарстане украинцам сделало Главное управление разведки Украины. Впрочем, там пока официально атаку не признают. А вот россияне долго думали, что это такое летит, будь то самолет или беспилотник.

Дроны могут достать все уголки РФ

Город Елабуга расположен от границы Украины более чем в 1000 км. А недавно министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявлял, что у Украины есть дроны, способные пролететь более тысячи километров.

"Большинство дронов, атаковавших российские НПЗ, имеют радиус действия от 700 до 1000 километров, но сейчас есть модели, которые могут пролететь более 1000 километров", – рассказывал он.

Особенности украинского беспилотника

Итак, "руки в украинских спецслужбах становятся все длиннее и длиннее". В Сети уже предполагают, что же это был за дрон, разнесший завод в России. Одна из версий – это UJ-22 Airborne украинского производства, который способен лететь более чем на полторы тысячи километров и пробыть в воздухе более семи часов.

Из особенностей может выполнять работу при любых погодных условиях и днем, и ночью. А управление дроном может производиться как в режиме реального времени, так и на автопилоте. Беспилотник может производить как аэроразведку, так и поднимать взрывчатку до 20 килограммов. И в то же время российские РЕБы этому дрону до одного места.

Ну и к слову, дрон под утро 2 апреля залетел не сам, его "боевой товарищ" зря времени не терял и ударил по еще одному заводу – под удар попал завод "ТАНЕКО", что в Нижнекамске.

Местные паблики пишут, что беспилотник попал в технологическую установку, после чего начался пожар. Руководитель СБУ Василий Малюк предупреждал, что предварительные атаки на НПЗ – это еще не конец.

Это не все удары по России

Предыдущие атаки на НПЗ в России были совершены в ночь на 12 марта, тогда дроны атаковали Курскую, Белгородскую, Тульскую, Воронежскую, Нижегородскую, Брянскую, Ленинградскую, Орловскую области РФ, а также Москву.

В городе Орел слышали взрывы в районе нефтебазы, где вспыхнул пожар. Также горела нефтебаза компании "Лукойл" в Нижегородской области. 13 марта дроны атаковали Воронежскую, Курскую, Белгородскую, Брянскую, Ленинградскую и Липецкую области России, а также нефтезавод в Рязани, где произошел серьезный пожар.

Ночью 16 марта в Самарской области РФ вспыхнул пожар на двух нефтеперерабатывающих заводах – российские СМИ снова писали об атаке беспилотников. 17 марта на одном из заводов в городе Славянск-на-Кубани в Краснодарском крае РФ также возник пожар в результате атаки дронов.

Эти атаки точно напугали рашистов, потому что российские власти пытаются усилить защиту НПЗ от атак украинских дронов, об этом сообщило движение "АТЕШ". В сообщении партизан в Telegram говорится, что их источник на одном из НПЗ рассказал, что предприятиям дали указания закупить системы РЭБ для противодействия украинским беспилотникам дальнего действия. Основной выбор пал на мобильные комплексы типа "Скворец".

Эти системы РЭБ активно применяются армией РФ в войне против Украины. В "АТЕШ" заявили, что помимо приобретения новых систем РЭБ, на предприятиях укрепляют резервуары мешками с песком. Также используют маскировочные сети, а в ночное время суток выключают освещение. Также не можем не вспомнить, как "что-то взорвалось" на одном из крупнейших оборонных заводов РФ "Уралмаш" в Екатеринбурге.

Но и этого россиянам маловато. 2 апреля, кроме атак беспилотников, в Белгороде российские власти продолжили обстреливать собственных граждан. Местные СМИ пишут о девяти пострадавших. В Минобороны РФ традиционно заявили, что якобы сбили 17 реактивных снарядов.

Что-то происходит и в Крыму

В ночь на 2 апреля "бавовна" и "блэкаут" посетили и временно оккупированный Крым – в Севастополе украинская разведка, вероятно, взорвала электроподстанцию. Об этом сообщило издание "Украинская правда", ссылаясь на собственные источники в ГУР.

В Севастополе жители слышали взрывы, а затем часть жителей Гагаринского района осталась без света. оккупанты пока инцидент не комментировали. Дальше – будет еще интереснее.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "ЕБ***ТЬ! Кать, это дрон!" Украинский дрон разбомбил в РФ завод… с ДРОНАМИ!

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