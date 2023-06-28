В России готовят новую мобилизацию: Жданов назвал вероятную дату объявления

Военный эксперт Олег Жданов считает, что Путин может готовить новую мобилизацию в России. Об этом вероятно могут объявить уже в сентябре 2023 года.

Об этом он сказал в интервью ТСН.ua

"Есть информация, что они (российская власть, — ред.) на сентябрь месяц снова готовят волну мобилизации... Они рассчитывают продержаться на линии фронта имеющимися силами — там где-то до 350 тысяч может насчитывать группировки... Но тут вопрос у меня, а успеет Путин объявить или не успеет. Усидит он в своем кресле или не усидит", — объяснил военный эксперт.

Напомним, Жданов объяснил, почему отряды "дон-дона" уклонились от противостояния с "вагнеровцами".

Также Жданов рассказал, на какое направление Россия стягивает свои войска.

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