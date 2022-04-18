В России осталось всего 50% от тех батальонных тактических групп, которые она имела в начале – бригадный генерал США

В России осталось всего 50% от тех батальонных тактических групп, которые она имела в начале – бригадный генерал США

Кевин Райан отметил, что у РФ, похоже, нет контрактников или добровольцев и подразделений, чтобы восполнить эти потери.

В России осталось только 50% тех батальонных тактических групп, которые она имела в начале.

Об этом в интервью ТСН.ua бригадный генерал в отставке, старший научный сотрудник Центра Белфер при Гарвардской школе Кеннеди Кевин Райан, отвечая на вопрос, сколько боеспособности уже потеряла российская армия за эти два месяца войны против Украины.

"Я могу анализировать только ту информацию, которая есть в открытых источниках. Но данные из открытых источников нам говорят, что из примерно 160 батальонных тактических групп, которые Россия имела в начале войны, 120-130 вступили в войну, пытались попасть в Украину. Из этих 120-130, по последним подсчетам, после того, как подразделения начали отходить от Киева, россияне имели приблизительно 70-80 батальонных тактических групп. Следовательно, это значительные потери. То есть, в России осталось в наличии только 50% от тех батальонных тактических групп, которые она имела в начале", — сказал он.

Также читайте На юге сохраняется опасность высадки оккупантами морских и воздушных десантов - Залужный

По словам Райана, российская армия понесла огромные потери с точки зрения своей боевой силы. "И самое главное, что у них, похоже, нет контрактников или добровольцев и подразделений, чтобы восполнить эти потери. Итак, часы тикают против армии президента Путина. Они теряют войска и части. И похоже, что они не могут создать новые войска и подразделения на замену", — отметил он.

Бригадный генерал в отставке также проанализировал, возможно ли, по его мнению, сейчас деблокировать Мариуполь и освободить Херсон.

"Боевые действия в Мариуполе и Херсоне важны с точки зрения цели российских военных получить единственную полосу земли вдоль южной границы Украины, чтобы отрезать Украину от Черного моря. Оборона в Мариуполе потрясающая. Это удивительное достижение, что украинские военные до сих пор там держатся. Я не знаю, как долго это еще может продолжаться. Они почти полностью окружены. Однако мы должны помнить из истории, что существуют примеры, как маленькие группы держались много недель и месяцев", — сказал он.

Райан отметил, что Херсон также чрезвычайно важен. "Так как Херсон и Николаев являются двумя "шлюзами" для дальнейшего продвижения сухопутных войск России в Одессу. То, что они до сих пор не под полным контролем российских военных, также является большой заслугой украинских бойцов, и это блокирует реализацию Путиным его стратегической цели в южной части Украины ", – объяснил он.

Американский эксперт также рассказал, какого вооружения не хватает Украине, чтобы провести вышеперечисленные операции.

"Я думаю, что Украина просит помощи в определенных видах оружия, которые, по ее мнению, дадут ей наилучшую возможность победить российские силы как на Востоке, так и на Юге. Они включают часть оружия, недавно переданную США и НАТО. Важнейшим, по моему мнению, будут системы ПВО, такие как С-300 или другие типы такого оружия, которые смогут сбивать не только российские самолеты, но и некоторые ракеты и крылатые ракеты", — подчеркнул он.

Райан заявил, что в дополнение, для этого боя, который приближается, Украине также нужны артиллерийские системы и контрбатарейные радары, что позволит украинским войскам знать, откуда идет артиллерия, и направлять ответный огонь. "Эти вещи будут очень важны в этой борьбе на Востоке Украины и, конечно, за Херсон", — подчеркнул он.

Отвечая на вопрос ТСН.ua, видит ли он желание стран, имеющих такое оружие, передать его Украине, что это могут быть за страны, Кевин Райан заявил: "Причина, почему я упомянул системы ПВО и артиллерию – это то, что просит Украина. Это то, что некоторые страны имеют и могут предоставить, но это также вещи, которые очень трудно получить в тех количествах, которые нужны Украине, поэтому я сказал, что думаю, что есть гораздо более важные вещи. США, например, имеют только системы ПВО и радары Patriot и всего батальонов в собственном пользовании. Поэтому США реально не могут предоставить Patriot Украине".

Американский эксперт отметил, что системы С-300 гораздо более распространены среди стран в мире. "И я думаю, что это возможность для нас получить больше этих систем для Украины. И это будет важно как во время этих боев на Востоке, так и даже после завершения активных боев. Когда у нас будет какое-либо "прекращение огня". Будет важно иметь все больше и больше таких систем ПВО, чтобы Россия не могла угрожать Украине ракетными ударами во время так называемого "мира" или "прекращения огня", — подытожил он.

Ранее Кевин Райан заявил в интервью ТСН.ua, что президент РФ Владимир Путин решил, что битва на Востоке Украины будет финальной фазой активной борьбы.

Читайте также: